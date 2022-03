Grenal 436 terá transmissão ao vivo na TV aberta: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Válido pela ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, o Grenal 436 acontece neste sábado (19), às 16h30min, no estádio Beira-Rio. O jogo será transmitido ao vivo em TV aberta. A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (23), às 22h15min, na Arena do Grêmio. É a segunda vez na temporada que os dois times se enfrentam. Na fase classificatória do Estadual, o Colorado venceu por 1 a 0.

O confronto marca o último clássico do ídolo colorado D’Alessandro disputado no Beira-Rio. O argentino deve anunciar sua aposentadoria no final de abril. O Inter chega para o Grenal com um retrospecto positivo de quatro jogos sem perder para o Tricolor, com dois empates e duas vitórias. A última vitória gremista aconteceu em maio do ano passado, com o 2 a 1 na ida das finais do Gauchão 2021.

O Grêmio tem a seu favor o retrospecto recente em confrontos eliminatórios. Nas últimas cinco vezes que a dupla Grenal se enfrentou em um mata-mata do Estadual, o Tricolor levou a melhor em todas. O Colorado não elimina o Grêmio em um mata-mata desde o Gauchão 2015, quando, na ocasião, conquistou o título em cima dos rivais com um agregado de 2 a 1.

Onde Assistir

Os torcedores que quiserem assistir ao Grenal na TV aberta terão que sintonizar na RBS TV. Entre os canais fechados, o Premiere anunciou a transmissão.

Escalações

Inter: Daniel; Bustos, Kaique Roche, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Gabriel e Liziero; Edenilson, Taison e Maurício; David. Técnico: Alexander Medina.

Grêmio: Brenno; Orejuela, Bruno Alves, Geromel e Nicolas; Villasanti, Bitello, Campaz, Janderson (Lucas Silva) e Ferreira; Elias (Diego Souza). Técnico: Roger Machado.

Arbitragem

Jean Pierre Gonçalves Lima será o árbitro da partida.

Informações de Inter x Grêmio

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Data e hora: Sábado (19) às 16h30min.

Transmissão: RBS TV e Premiere.