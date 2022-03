Ex-Inter, Renzo Saravia assina com o Botafogo até o final do ano

O lateral-direito argentino Renzo Saraiva, ex-jogador do Inter, é o terceiro reforço do Botafogo, desde a compra do clube pelo empresário norte-americano John Textor. O anúncio foi feito pelo clube na tarde desta terça-feira (15). O atleta de 28 anos assinou com o Alvinegro até o final deste ano, com possibilidade de renovação até 2023.

Nas duas últimas temporadas, Saraiva atuou no Inter, no qual estava emprestado pelo Porto (Portugal). Recentemente o clube lusitano rescindiu com o lateral-direito, facilitando a contratação dele pelo Alvinegro carioca.

Antes de jogar no futebol europeu, o lateral teve passagens pelo Racing, pelo qual conquistou em 2019 o Campeonato Argentino. No ano seguinte, já no Porto, Saraiva levantou a Taça de Portugal. O atleta, formado no Belgrano (Argentina), também figurou algumas vezes nas listas de convocação da seleção argentina de futebol.

No início do mês, o clube carioca já havia anunciado a contratação do zagueiro Philipe Sampaio, ex-Guingamp (França) e, na última quinta (10), foi o meio-campista Lucas Piazon, ex-Braga, que se integrou ao elenco do Glorioso, por empréstimo.