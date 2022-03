Apresentado pelo Inter, Wanderson diz se encaixar 'perfeitamente' no estilo de Medina

chegou por empréstimo junto ao Krasnodar O Inter apresentou oficialmente nesta terça-feira (15) o atacante Wanderson, que, da Rússia, até o final do ano. Antes de conceder entrevista à imprensa, o jogador vestiu a camisa 11 do clube, entregue pelo vice de futebol Emílio Papaléo Zin.

Em suas primeiras palavras como jogador do Inter, Wanderson destacou o desejo antigo de atuar no Brasil, disse que pode atuar nas duas pontas e revelou ter sido “fácil” a decisão de jogar pelo Colorado devido ao estilo de jogo de Alexander Medina se encaixar em suas características.

“Uma vez que o Inter me apresentou um projeto, que estava precisando de um ponta, para mim foi fácil tomar a decisão de vir pra cá. Essas são as minhas características, o drible no um contra um, a infiltração na defesa adversaria (...) O Inter jogar com pontas é muito bom para mim”, explicou o novo camisa 11. “Uma vez que ele (Medina) me passou esse sistema de jogo, de jogar com pontas, eu vi que perfeitamente me encaixava”.

O atacante nunca jogou por um clube do País e estava na Europa desde os 8 anos, quando começou sua carreira nas categorias de base do Ajax, da Holanda. Antes de chegar ao Krasnodar-RUS, ele passou por dois clubes da Bélgica, pelo Getafe-ESP e pelo RB Salzburg-AUS.

“Por todos os países que passei, lugares bons e outros mais difíceis, nunca tive problema com adaptação. Vou ter algumas semanas até começarem o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana para me adaptar com meus companheiros”, comentou a respeito de sua adaptação ao futebol brasileiro.

Desde 2017 no time russo, sua contratação pelo Inter foi “facilitada” devido a suspensão de seu contrato com os russos por conta do conflito militar envolvendo o país e a Ucrânia. Durante a entrevista, Wanderson lembrou que tudo ocorria normalmente no dia a dia e com o passar do tempo, a tensão foi aumentando, o que o motivou a procurar a direção do Krasnodar para deixar o país do leste europeu.

“Estava difícil demais. Não só para mim, mas também para meus companheiros estrangeiros com suas famílias e por isso essa decisão de partir”, lembrou.

A direção colorada tem observado as situações de jogadores brasileiros de clubes da Rússia e Ucrânia. Os nomes da vez são o meia Alan Patrick, com passagem pelo Colorado entre 2013 e 2014, e o zagueiro Vitão, jogador de 22 anos revelado pelo Palmeiras. Ambos estão com seus contratos suspensos com o Shakhtar Donetsk-UCR por conta do conflito militar e podem se transferir para outros clubes pelo menos até junho.