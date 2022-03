Inter anuncia chegada de Wanderson por empréstimo até o final do ano

O Inter anunciou no início da tarde desta sexta-feira (11) a contratação do atacante Wanderson, do Krasnodar, da Rússia. O vínculo com o jogador é por empréstimo até dezembro deste ano, com opção de compra. Caso o Colorado queira mantê-lo após o final do contrato, terá que desembolsar um valor próximo dos 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões).

Embora brasileiro, o atleta nunca jogou por um clube do País e estava na Europa desde os 8 anos, quando chegou às categorias de base do Ajax-HOL. Ele soma passagens por dois clubes belgas, pelo Getafe-ESP, pelo RB Salzburg-AUS, e atua desde 2017 no time russo. Ao longo de sua carreira no continente Europeu, o jogador esteve em 251 partidas, marcou 28 gols e distribuiu 43 assistências.

Sua chegada ao Colorado foi “facilitada” pela suspensão de seu vínculo com os russos devido ao conflito militar envolvendo o país e a Ucrânia. Wanderson tem contrato com o Krasnodar até junho de 2024.

O atacante chega ao Inter para suprir uma das principais carências do elenco: a ponta-direita. Ele tem como principal característica o drible. Por conta de uma lesão no tornozelo, Wanderson não atua em uma partida oficial desde maio de 2021, chegando a ficar oito meses afastado até iniciar a pré-temporada com o time russo.

Ficha do Jogador

Nome: Wanderson Maciel Sousa Campos

Data Nascimento: 07/10/1994

Local Nascimento: São Luís-MA

Altura: 1,76m

Clubes: Germinal Beerschot (Bélgica), Lierse (Bélgica), Getafe (Espanha), RB Salzburg (Áustria) e Krasnodar (Russia).