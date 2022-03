CBF define local de treinos e hotel para seleção brasileira no Mundial do Catar

A CBF anunciou nesta quinta-feira (10) o local de treinos e o hotel em que a seleção brasileira ficará hospedada durante a estadia no Qatar para a Copa do Mundo de 2022. A comissão técnica definiu o Estádio Grand Hamad e o Westin Doha Hotel & Spa como a casa da delegação durante o Mundial, depois de um processo que envolveu vistorias a 17 opções no país.

Segundo a entidade, os critérios utilizados foram a qualidade do gramado para treinamento, das instalações para hospedagem e também a logística de deslocamento para as partidas. A primeira visita aconteceu ainda em agosto de 2019. Em abril, depois do sorteio dos grupos da Copa, a comissão técnica novamente aparecerá por lá.

"Agora que está tudo confirmado e pudemos anunciar oficialmente a nossa casa, temos a confiança de que nossas instalações estarão à altura da seleção", disse o coordenador Juninho Paulista, ao site da CBF.

Em relação especificamente ao estádio Grand Hamad, a distância é de 4km em relação ao hotel. Além de uma arquibancada que pode abrigar a imprensa, o espaço ainda será complementado com uma academia de ponta, sala para entrevistas coletivas, centro de mídia e também um espaço de convivência para os jogadores convocados receberem familiares.

O hotel tem duas alas e uma delas será reservada exclusivamente para a seleção brasileira. Diferentemente do que aconteceu em Sochi, a CBF não se responsabilizará pela logística das famílias dos jogadores.