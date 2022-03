Grêmio busca o reencontro com a vitória diante do líder

Mais do que ser derrotado pelo maior rival, o enfrentamento com o Inter na quarta-feira deixou feridas bem abertas no elenco gremista. O espírito pós-Grenal é de remobilização total e ir em busca de respostas para a apatia e os problemas técnicos e táticos apresentados pelo time. Sem vencer há três jogos, a equipe de Roger Machado busca se reencontrar com a vitória neste sábado, às 16h30min, diante do líder Ypranga, de Erechim, na Arena.

Além de resgatar a autoestima do grupo, o Grêmio precisa vencer para não ser ultrapassado pelo Inter e perder a vantagem de mandar o último jogo da semifinal em casa. A probabilidade dos rivais se reencontrarem é gigantesca. Para o Tricolor terminar na liderança da fase de grupos, será necessária uma vitória com uma diferença de três gols.

Roger fará mudanças na equipe. Uma delas deve ser na lateral-direita. Após o péssimo rendimento de Orejuela, Rodrigues deve ganhar a vaga. No treino desta quinta-feira, ele saiu sentindo dores, mas não passou de um susto. O setor mais questionado é o meio-campo. A dúvida que fica é se o treinador manterá Thiago Santos entre os titulares. Uma opção seria a entrada de Lucas Silva.

No ataque, ainda sem contar com o retorno de Diego Souza, a principal novidade pode ser o atacante Ferreirinha. Recuperado de lesão no músculo adutor da coxa direita e das dores no quadril, o camisa 10 deu indícios de que estará volta neste sábado. Só não se sabe se desde o início ou entrando no decorrer da partida.

Nesta quinta-feira, o presidente Romildo Bolzan Júnior se reuniu com seus pares no CT Luiz Carvalho, com intuito de remobilizar o time para a sequência do Estadual. Além de uma conversa cara a cara com o grupo de atletas, já se sabe que a direção está no mercado em busca de, pelo menos, dois nomes experiente que cheguem prontos para sair jogando. A preocupação da diretoria e da comissão técnico e com o grupo para a disputa da Série B.