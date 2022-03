Inter domina o Grêmio e vence o Grenal 435, no Beira-Rio

E finalmente a bola rolou para o Grenal 435. Inter e Grêmio foram a campo na noite desta quarta-feira (9), pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. A partida, transferida pelas pedras arremessadas no ônibus tricolor no dia 26 de fevereiro, teve domínio total dos donos da casa. A vitória por 1 a 0 sobre o maior rival poderia ter sido ainda mais elástica, mas foi suficiente para dar a tranquilidade necessária para a sequência do trabalho do técnico Alexander Medina. Do lado gremista, a derrota segue alertando para às carências que o elenco de Roger Machado apresenta para o resto do ano.

O resultado garantiu a classificação à fase final do Gauchão. Na última rodada, sábado, com todos os jogos às 16h30min, serão definidos os quatro semifinalistas. O Inter visita o rebaixado Guarany, em Bagé. Enquanto o Grêmio recebe o líder Ypíranga.

O primeiro tempo foi de total controle do Inter e isso se mostrou desde o primeiro minuto. Moisés recebeu na esquerda, limpou e soltou a bomba. Brenno saltou para fazer grande defesa. Melhor e com boa troca de passes, o Colorado tomou conta do campo adversário. Aos 26, Mauricio recebeu passe na entrada da área e chutou em curva. Brenno, melhor jogador gremista em campo, voou para salvar mais uma vez.

Desencontrado e sem conseguir ficar com a bola nos pés, o Grêmio só conseguiu chegar ao ataque através da bola parada. Aos 30 minutos, Nicolas cobrou falta na cabeça de Bruno Alves, mas Daniel defendeu com facilidade.

Dois minutos depois, a resposta colorada: Taison cruzou da esquerda, Edenilson e Gabriel não alcançaram e a bola saiu pela linha de fundo. Já, aos 38, Edenilson cobrou escanteio na cabeça de Cuesta, que acertou o poste direito. O Grêmio só conseguiu chegar com perigo, mais uma vez, na bola parada. Nicolas cobrou falta do bico da área e a bola saiu à esquerda de Daniel.

E quando tudo se encaminhava para uma etapa sem gols, nos acréscimos, aos 47, Bustos cruzou da direita, a bola passou por Gabriel, depois por Maurício, mas não por David, que, no segundo pau, mandou para o fundo das redes, colocando justiça no marcador.

Roger promoveu duas trocas no intervalo, sacou Orejuela e Janderson, mandando Rodrigues e Gabriel Silva a campo. Já do lado vermelho, Taison foi trocado por Boschilia. O Inter seguiu com o controle do jogo e teve a primeira chegada aos oito minutos: Maurício finalizou pela direita e a bola bateu em Geromel, saindo para escanteio, mas os jogadores colorados partiram para cima de Vuaden pedindo pênalti. Só que a bola bateu no braço do zagueiro que estava junto ao corpo e o juiz marcou apenas escanteio.

Assim como na etapa inicial, o Grêmio só chegou na bola parada. Aos 13, Nicolas cobrou falta do meio da rua, com veneno, para Daniel espalmar e evitar o empate. Aos poucos, os times cansaram e a partida perdeu muito em qualidade. Trocando investidas sem nenhum perigo, o tempo foi passando. Contente com a vantagem no placar, Cacique Medina promoveu trocas e segurou a vitória até o apito final de Vuaden.

Inter 1 Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Moisés (Bruno Méndez); Gabriel, Liziero, Edenilson (D’Alessandro), Maurício (Johnny) e Taison (Boschilia); David (Wesley Moraes). Técnico: Alexander Medina.

Grêmio 0 Brenno; Orejuela (Rodrigues), Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Vini Paulista), Villasanti, Janderson (Gabriel Silva), Campaz e Rildo (Bitello); Elias Manoel (Wesley). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Leandro Vuaden.