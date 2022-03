Inter pode ter duas trocas para o Grenal 435

A vitória do Inter sobre o Aimoré por 1 a 0, no domingo, nem de perto trouxe a paz necessária que o técnico Alexander Medina precisa para apresentar uma evolução de trabalho que ainda não apareceu. A preservação de alguns atletas diante do time de São Leopoldo foi um indício de que estes jogadores irão a campo nesta quarta-feira, às 21h, contra o Grêmio, no Beira-Rio.

A atuação do domingo não mostrou nada de novo do que o treinador uruguaio apresentou desde que chegou a Porto Alegre. Conforme ele mesmo diz, ainda faltam peças para montar o time, entretanto, Cacique não pode ficar refém de algo que não está dando certo e, assim, ele precisa buscar alternativas para fazer que esse grupo renda algo.

Jogadores como o lateral-esquerdo Moisés, bastante vaiado ao entrar na etapa final, e o atacante Wesley Moraes, que também atuou alguns minutos no domingo, ambos com dois cartões amarelos, devem retomar à titularidade. Com isso, o Colorado pode ter Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Moisés; Gabriel, Liziero, Edenilson, Taison e David; Wesley Moraes.

Na reapresentação do grupo nesta segunda-feira, Medina comandou uma atividade apenas com os reservas. Os jogadores que jogaram no domingo realizaram uma atividade regenerativa. Nesta terça-feira, ocorre o único treinamento com todos jogadores à disposição antes do Grenal 435, que não foi disputado no dia 26 de fevereiro por causa das pedras arremessadas no ônibus gremista a caminho do estádio. A partida é válida pela 9ª rodada do Gauchão.

Enquanto isso, a direção, sem o demitido executivo de futebol, Paulo Bracks, segue no mercado em busca de novas peças. O nome da vez é Wanderson, atacante do Krasnodar, da Rússia. O jogador, formado no Ajax, da Holanda, nunca atuou no futebol brasileiro. Natural de São Luís, do Maranhão, ele tem como características a força e a velocidade.

Aos 27 anos, Wanderson não atua desde maio do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no tornozelo. A proposta feita pelo Inter é de empréstimo com obrigatoriedade de compra. Popular rompedor de linhas, o atacante atuou ainda no Beerschot, da Bélgica, no Getafe, da Espanha, e no Salzburgo, da Áustria, até chegar na Rússia.