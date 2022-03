Inter vence o Aimoré e volta ao G-4 do Gauchão

O primeiro jogo após a eliminação vexatória para o Globo-RN, pela Copa do Brasil, não foi nada agradável no Beira-Rio. Das arquibancadas, se ouviram vaias e gritos hostis a alguns jogadores. Dentro de campo, a atuação não foi das mais empolgantes, mas o Inter conseguiu vencer o Aimoré por 1 a 0, no final da tarde deste domingo (6), pela 10ª rodada do Gauchão. O resultado devolveu o Colorado ao G-4, agora, na terceira colocação, com 15 pontos.

Com a bola rolando, a equipe repetiu a mesma lentidão dos jogos anteriores e a falta de criatividade do meio-campo. Medina preservou alguns jogadores pendurados com dois cartões, pensando no Grenal da próxima quarta-feira. Bruno Méndez, Moisés e Wesley Moraes foram alguns dos preservados.

A insatisfação dos pouco mais de 5 mil torcedores que enfrentaram a chuva e foram ao estádio teve como foco o zagueiro Victor Cuesta, o meio-campista Edenilson, o volante Rodrigo Dourado e o lateral Moisés, estes dois últimos no banco de reservas. O técnico Cacique Medina também foi bastante vaiado pela torcida.

O Inter foi pouco ameaçado na primeira etapa, mas, mesmo com mais posse de bola, demorou bastante para concluir a gol. A primeira chegada saiu aos 19 minutos: Kaique Rocha desviou o cruzamento de Edenilson e quase abriu o placar, mas Fabian Volpi saltou para espalmar. Três minutos depois, Maurício recebeu na meia direita, entrou na área e bateu rasteiro para mais uma defesa de volpi.

Aos 31, o goleiro do Aimoré saiu mal e entregou a bola nos pés de Maurício, que bateu de fora da área, mas Volpi se recuperou e fez grande defesa. Só que no minuto seguinte, Edenilson encontrou David na entrada da área, o atacante colorado arriscou, a bola desviou no defensor e encobriu Volpi.

No retorno do vestiário, o Índio Capilé voltou com tudo. Logo no primeiro minuto, Sassá avançou pela esquerda e finalizou. A bola desviou em Kaique e foi para escanteio. Na cobrança, Anilson desviou na primeira trava e Daniel fez um milagre para salvas os donos da casa. Aos poucos, o Inter passou a controlar o ímpeto dos visitantes e ficar mais com a bola.

Aos 26, o Inter quase ampliou. Wesley acionou Liziero, que tocou para Mauricio na área. Ele se livrou da marcação e chutou forte, mas Volpi espalmou. Os minutos finais foram de um Inter contente com o placar e um jogo arrastado, que se encerrou com um misto de muitas vaias e poucos aplausos do torcedor.

Inter 1 Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Paulo Victor (Moisés); Gabriel, Liziero (D’Alessandro), Edenilson (Johnny), Taison (Wesley Moraes) e Mauricio (Boschilia); David. Técnico: Alexander Medina.

Aimoré 0 Fabián Volpi; Anilson, Natã, Lucão e Raphael Soares; Wellington Reis (Carlos Alberto/Paulinho DIas), Mardley (Leandro Córdova) e Wagner (Adriano); Marcelinho, Vinícius Baiano e Sassá (Luís Soares). Técnico: Rafael Santiago (auxiliar).

Árbitro: Anderson Daronco.