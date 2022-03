Direção anuncia o empréstimo de Rodrigo Lindoso ao Ceará

Deivison Ávila

Enquanto a torcida aguarda a definição sobre o futuro da comissão técnica e do departamento de futebol, a direção surpreendeu ao anunciar o empréstimo do volante Rodrigo Lindoso ao Ceará. O jogador de 32 anos foi pouco aproveitado pelo técnico Cacique Medina e nem foi relacionado para os últimos jogos. O mais curioso é que o clube renovou o contrato de Lindoso no início da temporada, mesmo sem o jogador ter se firmado entre os titulares.