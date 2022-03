Em jogada ensaiada, atletas do Inter saem em defesa da direção e do treinador

A sexta-feira (4) no Beira-Rio não está sendo nada fácil. Após a eliminação para o Globo-RN, com uma derrota acachapante por 2 a 0, em Ceará-Mirim, a direção definiu uma entrevista coletiva com três jogadores para tentar explicar a queda na primeira fase da Copa do Brasil. Em uma jogada ensaiada, o zagueiro Víctor Cuesta, como um dos mais experientes do grupo, o volante Gabriel, a menos de 30 dias no clube, representou os recém-chegados, e o meia-atacante Maurício, formado pelo Cruzeiro, em nome dos mais jovens, falaram no CT Parque Gigante, após a chegada do elenco vinda de Natal.

O que mais falou foi o defensor argentino, seguido por Gabriel e Maurício, que respondeu apenas um questionamento. Cuesta iniciou sua fala defendendo a comissão técnica de Alexander Medina. “Estamos aqui para assumir a responsabilidade, sobretudo eu que estou há bastante tempo no Inter. O Gabriel mal chegou e o Mauricio é um guri com um futuro enorme. A responsabilidade é nossa, não tem que responsabilizar treinador, dirigente, nada. A responsabilidade é nossa e temos que trabalhar mais forte ainda para recuperar”, disse.

Ao serem questionados sobre uma possível saída de Cacique Medina, Gabriel foi direto: “Não cabe a nós essa resposta, até porque estamos focados em fazer o nosso melhor e entregar os resultados que o clube merece”, respondeu. “Temos que virar a página e aprender com os erros. Estamos a recém em março e tem muita coisa pela frente. Se não aprendermos agora pode ser pior mais para frente. Estamos dando a cara a tapa”, acrescentou o volante.

Maurício, em sua única participação na coletiva, falou sobre a importância da participação dos mais jovens na construção do grupo. “Independente de idade ou jogador, todos temos responsabilidade. Mesmo por conta da idade, não me sinto mais um menino, só sei de tudo pelo que passei. A cobrança interna existe muito, a gente conversa todos os dias sobre o que tem que melhorar”, disse.

Na tarde desta sexta-feira (4), a direção e o conselho de gestão colorado estão reunidos para definirem o futuro da comissão técnica e do departamento de futebol. O Inter volta a campo neste domingo, às 18h15min, diante do Aimoré, pela 10ª rodada do Gauchão, precisando vencer, já que está fora da zona de classificação à fase final.