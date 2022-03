Inter perde para o modesto Globo e está fora da Copa do Brasil

Um vexame sem precedentes. Assim foi a desclassificação do Inter na primeira fase da Copa do Brasil, pela primeira vez na história. Na noite desta quinta-feira (3), o Colorado foi até Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, e foi abatido facilmente por 2 a o pelo modesto Globo, da quarta divisão nacional. Um time que chegou ao seu terceiro técnico em dois meses e luta contra o rebaixamento no Estadual. A derrota e a eliminação devem provocar medidas drásticas no departamento de futebol colorado.

O primeiro tempo do Inter foi preocupante. Nem mesmo os 70% de posse de bola fizeram com que os comandados de Cacique Medina criassem boas jogadas. É bom destacar as péssimas condições do gramado do Barretão. Não que isso seja uma desculpa para a atuação gaúcha, mas o maior número de chances foi do Globo.

A primeira chegada perigosa foi potiguara. Aos 14 minutos, Anderson tocou para Hiltinho, que chegou batendo com o bico da chuteira para boa defesa de Daniel. Quatro minutos depois, Hitalo bateu de canhota para mais uma defesa do goleiro colorado.

O Inter abusou nos passes errados na etapa inicial, ao todo foram 59. Os erros fizerem com que o meio-campo não criasse praticamente nada para o setor ofensivo. Quem mais procurou o jogo foi Edenilson, mas sem sucesso. O primeiro e único chute a gol do Inter saiu apenas aos 38 minutos: Moisés bateu forte, de fora da área, e André Zuba espalmou para frente. A expressão no rosto dos jogadores colorados na saída de campo era de vergonha pelo futebol apresentado.

O Inter voltou com Rodrigo Dourado no lugar de Johnny e um pouco mais ligado em campo. No entanto, quem abriu o marcador foi o Globo. Aos nove minutos, Fernando Ceará cobrou falta frontal, sem muita força, e a bola passou por baixo da barreira e por entre as pernas de Daniel, que levou um frango.

Atrás do marcador e eliminado, Cacique Medina abriu o time e os donos da casa passaram a explorar os espaços. Aos 24, em contra-ataque rápido, Rômulo se livrou da marcação e bateu. A bola passou à direita de Daniel. Aos 31, novamente na bola parada, Hiltinho cobrou falta, e Daniel defendeu. No rebote, a bola foi para fora.

A bagunça tática que o Inter se tornou no segundo tempo só poderia resultar em mais um gol potiguar. Aos 42, Rômulo foi lançado nas costas da zaga e, com muita tranquilidade, chutou na saída de Daniel, para decretar um dos maiores fiascos nacionais do Clube do Povo.

Globo-RN 2 André Zuba; Alessandro, Mael, Eduardo Bahia e Fernando Ceará; Ramon, Hítalo, Hiltinho (Victor), Anderson, Nino (Adílio) e Rômulo. Técnico: Jaelson Marcelino.

Inter 0 Daniel; Bustos (Matheus Cadorini), Bruno Méndez (Kaíque Rocha), Víctor Cuesta, Moisés; Gabriel (Caio Vidal), Johnny; Edenilson, Mauricio (D’Alessandro), David; Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina.

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).