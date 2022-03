Grêmio busca se reerguer diante do Novo Hamburgo

Quando a fase não é boa até mesmo o jogador reserva se envolve em polêmica. Após a eliminação do Grêmio para o Mirassol, terça-feira, na primeira fase da Copa do Brasil, o atacante Diego Churín se envolveu em um ato de indisciplina no hotel onde a equipe estava concentrada em São José do Rio Preto, São Paulo. Pelo ato, a direção decidiu suspender o argentino por 15 dias.

Churín se pronunciou através de sua assessoria. O Jogador "lamenta profundamente a forma torpe de exposição de seu nome e imagem no acontecimento, bem como as sérias implicações em sua vida pessoal e atividade profissional. Ademais, Diego Churín está em conformidade com a medida oficialmente comunicada pelo clube, a qual acata com responsabilidade e comprometendo-se a cumpri-la integralmente. Informa também que irá tratar do assunto na esfera judicial", revela parte de sua manifestação oficial.

Enquanto isso, o técnico Roger Machado comandou o primeiro trabalho no CT Luiz Carvalho após a eliminação para o Mirassol. Precisando retomar a confiança do grupo, o Tricolor volta a campo sábado, às 16h30min, no estádio do Vale, diante do Novo Hamburgo.

Ocupando a vice-liderança, o time tenta retomar a ponta do Gauchão. Para isso, Roger ainda não deve contar com Ferreirinha. Quem deve voltar ao time é Villasanti, já que o meio-campista paraguaio está recuperado da pedrada sofrida no deslocamento para o Grenal. Com isso, o Tricolor deve ir a campo com Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos, Villasanti, Bitello, Rildo e Janderson; Diego Souza.

Nesta quinta-feira, uma reunião no Palácio Piratini entre as direções de Grêmio, Inter e órgãos de segurança definiu que o Grenal será disputado no dia 9, às 21h, com a presença das duas torcidas.