Copa do Brasil: Sem Taison, Inter encara o Globo-RN, em Ceará-Mirim

O técnico Alexander Medina terá seu primeiro confronto nacional no comando do Inter. Nesta quinta-feira (3), às 21h30min, o Colorado encara o Globo, em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, a 30 quilômetros da capital Natal. No confronto, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, basta o empate para que o Inter avance. No entanto, Cacique Medina não contará com Taison.

O camisa 7 ainda está envolvido em questões familiares, desde a morte do seu irmão no dia 20 de fevereiro. Após ficar de fora de um dos treinos desta semana, Taison não embarcou com a delegação. O meia-atacante está recebendo todo suporte do clube e também não tem confirmada sua presença no próximo final de semana, diante do Aimoré, pelo Gauchão. Quem também não viajou foi o volante Rodrigo Lindoso. Este por opção técnica.

clássico Grenal que não ocorreu Para a vaga de Taison, Medina tem três opções. Além de Maurício, o mais cotado, Boschilia e D'Alessandro também podem aparecer entre os titulares. Nas demais posições, o Colorado deve entrar em campo com o mesmo esquema projetado para o. A novidade deve ser a estreia do argentino Fabricio Bustos na lateral-direita.

O Inter deve ir a campo com Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Moisés; Gabriel, Johnny, Edenilson, Mauricio (D'Alessandro ou Boschilia) e David; Wesley Moraes. Antes do embarque para à capital potiguar, que ocorreu na tarde desta quarta-feira, o Colorado realizou um último treino no CT Parque Gigante.

A atividade marcou o retorno da imprensa para acompanhar o trabalho, que teve a liberação de imagens apenas em um primeiro momento. O último treinamento acompanhado pelos jornalistas havia sido em março de 2020, antes da pandemia da Covid-19.

O adversário desta noite, o Globo, não vive uma boa temporada. Com uma péssima campanha no Estadual, o clube já está no seu terceiro técnico no ano. Jaelson Marcelino comanda o time pela terceira vez desde que assumiu o cargo. Uma possível escalação da equipe potiguar tem André Zuba; Maranhão, Mael, Eduardo Bahia e Fernando; Ramon, Judson, Nino Mipibu e Hiltinho; Adílio Gomes e Ramón.