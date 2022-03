Disputa em torno de Grenal adiado deve chegar aos tribunais

A partida foi remarcada para 9 de março, quarta-feira que vem, às 19h. Publicada na noite de segunda-feira (28), a súmula do clássico Grenal que deveria ter acontecido no último sábado (26) deve servir de base para movimentações nos tribunais nos próximos dias. O documento descreve os passos tomados pelo árbitro Leandro Vuaden até a decisão pelo adiamento da partida, válida pelo Campeonato Gaúcho, após o ônibus da delegação gremista ser apedrejado no entorno do Beira-Rio.

No texto, Vuaden afirma que foi avisado do ataque ao veículo gremista às 17h40min do sábado, e que a postura do Tricolor foi, desde o primeiro momento, de não disputar a partida naquele dia. No documento, o árbitro atribui diretamente a agressão a torcedores do Inter, e afirma ter adiado a partida por duas horas, antes que a decisão definitiva fosse tomada pelos clubes e pela Federação Gaúcha de Futebol.

A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva pode, a partir da súmula, apresentar denúncias. O Grêmio, por sua vez, estuda a possibilidade de pedir que o Inter seja responsabilizado pelo ato dos torcedores. Até o fechamento desta edição, não havia sido anunciada nenhuma decisão nesse sentido.

Em paralelo à batalha jurídica que se avizinha, a nova data para o confronto de campo também gera críticas. Em nota, o Inter afirma que a nova data "quebra a isonomia" em torno do clássico, pois dá aos gremistas mais tempo de descanso e altera o cumprimento de eventuais suspensões por cartão amarelo. Ao todo, sete atletas colorados estão pendurados. Outra queixa é quanto ao dia e horário da partida, que dificultariam a presença de torcedores vindos de fora da Capital.

No sábado, o ônibus gremista foi atingido por pedradas quando se aproximava do estádio Beira-Rio. O atleta Villasanti foi diagnosticado com traumatismo craniano, mas foi liberado pelos médicos e chegou a treinar na segunda-feira. Ainda assim, o paraguaio não foi relacionado para a viagem ao interior de SP, onde o Tricolor enfrentaria o Mirassol, pela Copa do Brasil, na noite de terça-feira.