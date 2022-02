Grêmio agradece a solidariedade manifestada por instituições e pela torcida tricolor

ato de vandalismo registrado no sábado, horas antes do Grenal, quando uma pedra foi lançada contra o ônibus que levava os jogadores ao Estádio Beira-Rio . O Grêmio Foot-ball Porto Alegrense agradeceu publicamente, neste domingo (27), a solidariedade recebida de outros clubes, entidades, personalidades e, especialmente, do torcedor gremista. O texto, assinado pelo presidente Romildo Bolzan e publicado no site do clube, refere-se ao

"Somos imensamente gratos à nossa torcida que foi ao estádio e comportou-se de forma pacífica durante as mais de duas horas que teve de aguardar dentro do Beira-Rio. Em um dia tão triste e revoltante, ver se formar essa verdadeira rede de carinho e apoio, além de emocionar a todos, nos dá a esperança de que o futebol possa ser aquilo que deve ser: um momento de alegria, família e paz", escreveu Bolzan.

No texto, o dirigente garantiu que o Grêmio seguirá atuando para que as responsabilidades do atentado sejam apuradas e que os criminosos sejam punidos exemplarmente. "A violência não irá vencer a paz e a paixão pelo esporte", afirmou.