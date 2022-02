Ônibus do Grêmio é apedrejado e Grenal deve ser cancelado

Um ato de violência manchou, antes mesmo de começar, o Grenal marcado para este sábado (26) no Beira-Rio. O ônibus da delegação gremista foi recebido a pedradas ao chegar no estádio e, segundo a assessoria de imprensa do clube, alguns jogadores foram atingidos. Villasanti, em especial, foi levado ao hospital, e há suspeita de traumatismo craniano. A situação levou a direção gremista a decidir não entrar em campo para a partida, válida pelo Campeonato Gaúcho e marcada para 19h. Embora tudo indique que não haverá jogo, não há, neste momento, confirmação oficial de que a partida está cancelada.

"É certo que o Grêmio não joga. Chega disso, não vamos fazer nenhuma situação de jogo hoje", confirmou o presidente Romildo Bolzan. "Primeiro, por falta de segurança. Segundo, porque houve desequilíbrio, estamos com jogadores impossibilitados de jogar, um que era titular não pode jogar mais (Villasanti). E também o abalo emocional dos jogadores, está todo mundo chateado, todo mundo muito triste. É um desequilíbrio completo, a justa causa (para não entrar em campo) está muito clara". Segundo o dirigente, foram feitas comunicações à arbitragem e ao Tribunal de Justiça Desportiva, além de ser lavrado boletim de ocorrência.

Por volta das 18h22min, a delegação gremista começou a embarcar novamente no ônibus para sair do Beira-Rio. Segundo Bolzan, estaria sendo aguardada a chegada do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, que pediu para estar presente em uma reunião e estaria em deslocamento para o estádio.

"Queremos manifestar com veemência nossa contrariedade com essa violência que vem acontecendo de modo constante. É lamentável que isso tenha acontecido, temos que que acabar com isso no futebol brasileiro", afirmou o presidente do Inter, Alessandro Barcelos. "O Inter concorda com a não realização da partida, e vai contribuir de todas as formas para identificar os que fizeram isso. Mas queremos tratar com a Federação para garantir a continuidade do campeonato com equilíbrio técnico." Segundo ele, o Inter não tem responsabilidade pela segurança no entorno do Beira-Rio, mas pelo interior do estádio e pelas pessoas que estejam lá dentro.

Por volta das 17h15min, o veículo que levava os gremistas teria sido cercado por um grupo de pessoas visualmente identificadas como torcedores do Inter na avenida Edvaldo Pereira Paiva, a poucos metros da entrada no estádio. Atingindo por uma pedra logo abaixo de um dos olhos, o volante paraguaio Villasanti teria ficado desacordado e, depois de recobrar os sentidos, foi conduzido ao Hospital Moinhos de Vento por precaução. Segundo o vice jurídico do Grêmio, Carlos Amodeo, há suspeita de traumatismo craniano. Os jogadores Campaz e Thiago Santos também teriam sido atingidos.

Logo após a agressão, a perspectiva passou a ser de cancelamento do clássico, válido pelo Campeonato Gaúcho. Seguindo os procedimentos padrão, o árbitro da partida, Leandro Vuaden, confirmou que vai aguardar até 21h para o início do jogo - o que, segundo ele, não exclui uma decisão antes disso, cancelando oficialmente a partida.

Em breve, mais informações.