Como a guerra entre Rússia e Ucrânia afeta os eventos esportivos

Após sofrer com o impacto da Covid-19 no início da pandemia, o esporte na Europa sofre um novo baque com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O conflito, iniciado na madrugada de quinta-feira (24) com a invasão de tropas russas no território ucraniano, já acarretou na paralisação de campeonatos, além de ter forçado também mudanças de sede e cancelamentos de provas em alguns eventos esportivos.

Veja como a guerra impacta o esporte europeu:

FINAL DA CHAMPIONS TROCA DE LOCAL

Prevista inicialmente para São Petersburgo, na Rússia, a final da Champions League desta temporada precisou mudar de sede. Nesta sexta-feira (25), a Uefa, órgão que comanda o futebol europeu, anunciou a mudança do jogo para o Stade de France, em Paris. A decisão do torneio acontecerá no dia 28 de maio.

Além da transferência de sede da final europeia, a Uefa também definiu que os jogos em casa de clubes ucranianos e russos, assim como partidas das duas seleções, deverão ser disputados em campo neutro.

F1 DIZ SER IMPOSSÍVEL MANTER GP da RÚSSIA

Um dia depois que alguns de seus principais pilotos expressaram preocupação com a realização do GP da Rússia, a organização da F1 disse ser impossível manter a prova no país. O GP de Sochi estava marcado para 25 de setembro.

"O Mundial de F1 visita países de todo o mundo com uma visão positiva de unir as pessoas. Estamos acompanhando os acontecimentos na Ucrânia com tristeza e choque e a esperança de uma pacífica resolução para a presente situação. Na quinta (24), a FIA e as equipes discutiram a posição do nosso esporte, e a conclusão é, incluindo a visão de todas as partes interessadas, de que é impossível manter o GP da Rússia nas atuais circunstâncias", disse a nota da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Pilotos como Sebastian Vettel e o atual campeão Max Verstappen se posicionaram contra a possibilidade de correr na Rússia nesta temporada.

LIGA UCRANIANA DE FUTEBOL SUSPENSA

Logo após a invasão das tropas russas, a Federação Ucraniana de Futebol anunciou a suspensão da liga nacional de futebol. O campeonato deveria começar nesta sexta-feira (25). São 31 jogadores brasileiros contratados por times da primeira divisão da Ucrânia. Até a semana passada, a maioria deles estava na Turquia, em pré-temporada.

"Devido à falta de combustível, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, a gente não pode sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil", afirmou o zagueiro Marlon, do Shakhtar Donetsk, equipe que tem 12 atletas brasileiros, em vídeo publicado nas redes sociais.

LIGA RUSSA DE FUTEBOL ADIA JOGOS EM DUAS CIDADES

A União de Futebol da Rússia, entidade responsável pelo esporte no país, decidiu manter o calendário da liga local de futebol. Contudo, jogos em duas cidades foram adiados. Por determinação da Agência Federal de Transportes Aéreos, os aeroportos de Rostov-do-Don e Krasnodar foram fechados. As partidas que deveriam ser realizadas nesses locais ainda não têm data definida. O FC Krasnodar receberia neste fim de semana o Lokomotiv Moscou. Já o FC Rostov receberia o Krylia Sovetov.

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ESQUI CANCELA PROVAS NA RÚSSIA

A Federação Internacional de Esqui (FIS) anunciou nesta sexta-feira (25) o cancelamento de todas as suas competições previstas para a Rússia até o final da temporada devido à guerra na Ucrânia. "A FIS decidiu que, pela segurança de todos os participantes e para manter a integridade da Copa do Mundo, todos os eventos programados na Rússia até o final da temporada 2021/2022 serão cancelados ou transferidos de sede", avisou a entidade em comunicado.

Estavam programadas provas em Yaroslavi neste sábado (26) e no domingo (27), além de competições em Nizhny Tagil (18 a 20 de março) e Tchaikovsky (25 a 27 de março), assim como as finais da Copa do Mundo de esqui cross-country em Tyumen (18 a 20 de março). A federação disse estar trabalhando "para garantir o rápido regresso" dos competidores que estão na Rússia para as competições.

A decisão foi anunciada depois que a Noruega, primeira colocada no quadro de medalhas das Olimpíadas de Inverno de Pequim, e a Suécia anunciaram que não iriam mandar esquiadores para os próximos eventos programados para o território russo.

OLIMPÍADAS DE XADREZ NÃO SERÃO EM MOSCOU

A Federação Internacional de Xadrez anunciou que a 44ª edição de suas Olimpíadas não acontecerá na Rússia. O torneio, que reúne competidores de aproximadamente 190 países, estava previsto para acontecer entre 26 de julho e 8 de agosto. "A federação já está trabalhando em encontrar alternativas de datas e locais para esses eventos", afirmou a entidade em nota.

COI PEDE QUE FEDERAÇÕES CANCELEM EVENTOS NA RÚSSIA E BELARUS

O Comitê Olímpico Internacional (COI) publicou um comunicado nesta sexta-feira (25) no qual convoca as federações nacionais a cancelarem eventos que aconteceriam na Rússia e no Belarus.

Além do cancelamento de eventuais provas, o COI também pede que os organizadores dos eventos esportivos não mostrem as bandeiras dos dois países e nem toquem seus hinos nacionais.

"Eles [os organizadores e federações] deveriam levar em conta a quebra da Trégua Olímpica por parte dos governos da Rússia e do Belarus e dar absoluta prioridade à segurança dos atletas", disse o órgão.