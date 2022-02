Grenal 435 pelo Gauchão terá transmissão ao vivo pela TV fechada neste sábado

O Grenal 435 ocorre neste sábado (26), às 19h, no estádio Beira-Rio. O Inter de Alexander Medina medirá forças com o Grêmio de Roger Machado, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo pela TV, mas apenas em canal fechado. O jogo será transmitido no premiere, que funciona pelo sistema pay-per-view.

Com apenas três vitórias em oito jogos e sem encontrar o time ideal, o Inter precisa vencer para trazer a tranquilidade necessária para seguir trabalhando.

Uma derrota para o Grêmio não determinaria a saída de Cacique Medina, no entanto, tornaria o ambiente de trabalho do técnico uruguaio ainda mais delicado. Se não bastasse a falta de bons resultados, o Colorado ainda não encontrou uma formação ideal e alguns jogadores não conseguem repetir as boas atuações da temporada passada.

Já do lado tricolor, Roger Machado quer manter a liderança da competição e ir em busca da segunda vitória seguida, após uma estreia apresentando um ótimo futebol, com a goleada por 4 a 0 sobre o São Luiz. Com a equipe gremista na segunda divisão nacional em 2022, o clássico deste final de semana é o único oficialmente marcado. As equipes até podem se reencontrar na semi ou final do Gauchão.

Com apenas um treino, após a saída de Vagner Mancini, Roger encontrou boas peças e encaixou o time logo na sua estreia. Nesta semana, teve os dias livres para treinamentos, nos quais pôde ajustar os últimos detalhes para o confronto com o maior rival.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Moisés; Gabriel, Johnny, Edenilson, Taison e David; Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina.

Grêmio - Brenno; Orejuela, Bruno Alves, Geromel e Nicolas; Thiago Santos, Villasanti (Gabriel Silva ou Lucas Silva), Bitello, Campaz e Rildo; Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem - Leandro Vuden, auxiliado por Rafael Alves e Michael Stanislau. O árbitro de vídeo será o mineiro Emerson de Almeida Ferreira.

SERVIÇO - INTER x GRÊMIO

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Horário: 19h (Brasília) deste sábado (26).

Transmissão: Premiere.