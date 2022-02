Inter: Taison volta aos treinos nesta quinta-feira

O principal reforço do Inter para o Grenal 435 deve ser Taison. Após ter sido liberado das atividades desta terça e quarta-feira (23), o camisa 7 volta aos trabalhos nesta quinta. O atacante colorado vive um drama familiar, após a morte do irmão Leandro, de 39 anos. Conhecido por seu espírito guerreiro e de superação, não faltará força e atenção por parte da comissão técnica e dos companheiros para o jogador.

A morte do irmão ocorreu no domingo, em um condomínio na praia de Canasvieiras, em Florianópolis. Na terça-feira, a Polícia Civil de Santa Catarina informou que o caso está sendo tratado como homicídio. Leandro tentava invadir um apartamento e foi imobilizado por três vizinhos. Quando a Polícia Militar chegou no local, o irmão de Taison já estava sem vida.

O afastamento de dois dias de treinamento, somado ao lado psicológico do atleta, podem pesar na sua escalação. Caso não possa atuar, D'Alessandro e Maurício são opções. Pelo histórico de entrega e comprometimento de Taison, o camisa 7 deve estar em campo diante do maior rival, no duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Em relação às escalações, o técnico Cacique Medina deve fazer mistério, em algumas posições, até momentos antes de a bola rolar. A primeira está na zaga. Kaíque Rocha, Cuesta e Bruno Méndez brigam por duas vagas. Na lateral-esquerda, Moisés pode voltar ao time, devolvendo Paulo Víctor ao banco de reservas. Já no meio-campo, a dúvida é a dupla de volantes. Gabriel pode ter a companhia de Johnny ou até mesmo Rodrigo Dourado.

O argentino vindo do Independiente teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF Na lateral-direita, Cacique Medina tem à disposição o recém-chegado Fabricio Bustos.e está apto para estrear com. Sem a afirmação de Heitor e Mercado, a tendência é que Bustos seja o titular no sábado.

E para assistir ao primeiro clássico no Beira-Rio com o retorno da torcida visitante após a fase aguda da pandemia da Covid-19, a venda de ingressos segue. A direção colorada já informou que só permitirá a entrada de torcedores portando o cartão vacinal com pelo menos duas doses.

O clube faz uma promoção para o seu associado. As entradas na área livre custam R$ 70,00. Entretanto, o sócio Campeão do Mundo paga R$ 21,00. E a categoria Nada Vai Nos Separar, R$ 35,00. Os sócios com entrada garantida precisam apenas fazer o check-in. Mais informações no site do clube (www.internacional.com.br).