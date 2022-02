Grêmio: Diego Souza deixa o treino mais cedo e vira preocupação na Arena

O atacante Diego Souza deu um susto no treino desta terça-feira (22). O artilheiro tricolor no Gauchão, com três gols, e titular incontestável, levou a mão na coxa esquerda ainda no aquecimento, tentou seguir na atividade após alguns alongamentos, mas teve que deixar o treinamento. Diego foi levado a um hospital e realizou exames de imagem que não apontaram nenhuma lesão.

Sem Diego Souza, Roger comandou o primeiro treino da semana pré-Grenal. Ele cobrou bastante a precisão nos passes e lançamentos, além de trabalhar a conclusão a gol. Quem participou normalmente da movimentação foi o colombiano Campaz. Ele ficou de fora após ter recebido uma pancada no joelho na partida diante do Guarany de Bagé. Recuperado, deve ser titular no clássico de sábado, às 19h, no Beira-Rio.

Outro que deve retomar a titularidade é Thiago Santos. Mesmo que o Grêmio perca criatividade no meio-campo, seu retorno ao lado de Lucas Silva dá mais consistência na marcação. Para que Thiago volta ao time, Roger terá que sacar o paraguaio Villasanti, que teve atuação destacada na goleada por 4 a 0 sobre o São Luiz, no último final de semana.

Roger também deve manter Brenno no gol. Após o rodízio promovido por Vagner Mancini na fase de pré-temporada, o novo treinador já definiu seu camisa 1 e, agora, dará sequência e a confiança ao arqueiro.

A direção anunciou que vai começar a venda dos ingressos para o Grenal nesta quarta-feira. Serão disponibilizados 2 mil ingressos para a torcida gremista. Os sócios podem reservar as estradas a partir das 14h, pelo site do clube (www.gremio.net).

Os valores são de R$ 70,00 para inteira e R$ 35,00 para meia-entrada. Só será permitida a reserva de um ingresso por torcedor, e a retirada poderá ser feita entre as 10h e as 17h de quinta e sexta-feira nas bilheterias da Arena. A Brigada Militar indica que a torcida se desloque no já tradicional comboio de ônibus que parte da Arena até o Beira-Rio.