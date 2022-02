Fabricio Bustos está pronto para estrear no Inter e aguarda publicação do nome no BID

O Inter pode ter uma estreia no primeiro clássico Grenal de 2022. O argentino Fabricio Bustos está pronto para vestir a camisa colorada e depende apenas da publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para atuar no sábado (26), às 19h, no Beira-Rio. Por outro lado, Taison virou dúvida. O irmão do camisa 7 faleceu em Florianópolis, e o jogador foi liberado do treino desta terça-feira.

A semana Grenal do Inter segue bem movimentada. Carente de um lateral-direito, o recém-chegado Bustos continua treinando com os companheiros e pode estrear sábado. O jogador deve assumir a posição que vem tendo Heitor como titular. Quem também está de volta aos treinos é Gabriel Mercado. Ele havia sofrido uma lesão muscular na coxa direita durante o aquecimento para o jogo com o Novo Hamburgo, dia 9 de fevereiro.

Já o caso envolvendo o irmão de Taison pode tirar o jogador da partida deste final de semana. No trabalho da segunda-feira, ele foi avisado que Leandro Barcellos Freda, de 39 anos, havia morrido em Florianópolis. Nesta terça-feira, a Polícia Civil de Santa Catarina informou que a causa da morte foi homicídio culposo.

Leandro se envolveu em uma confusão na noite de domingo em um condomínio na praia de Canasvieiras. Ele teria tentado invadir um apartamento e foi imobilizado por três moradores. A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou Leandro já estava sem vida. Taison foi liberado das atividades e não foi informado o dia que retorna.

Enquanto isso, Cacique Medina segue preparando o time para o duelo com o Grêmio. Há a possibilidade do lateral-esquerdo Moisés iniciar a partida entre os titulares. No meio-campo, a tendência é de que o Colorado vá com dois volantes, além de Edenilson. Caso Taison não jogue, Maurício pode jogar.