Medina chega pressionado para a semana do clássico Grenal

Pior do que a falta de uma sequência de bons resultados, o Inter de Cacique Medina não conseguiu apresentar um bom futebol neste início de trabalho. Ao todo foram oito jogos no Campeonato Gaúcho, com três vitórias, três empates e duas derrotas. E, ainda pior que os jogos perdidos, foi a forma pela qual a equipe foi derrotada no domingo (20).

Depois do 3 a 2 para o São José, no Passo D'Areia , a pressão já começou para o técnico uruguaio. E como diria o filósofo: nada melhor que um clássico Grenal para arrumar a casa. Ou não. No próximo sábado, às 19h, no Beira-Rio, o Colorado reencontra o maior rival. O último confronto foi de vitória colorada, que ajudou no rebaixamento gremista à Série B.

Por outro lado, uma derrota para o Grêmio, em casa, na temporada que disputará a segunda divisão nacional, pode tornar a situação de Medina mais delicada. Questionado sobre o que falta para o seu time ter um bom desempenho, ele não poupou a direção e falou que o grupo é carente de algumas peças.

"Nossa ideia é jogar com extremos que atuam em profundidade. Estamos em busca de contratar jogadores nessa posição, pois creio que não temos os adequados. O único que contratamos é o David. Além disso, temos interiores (atletas) que podem jogar nessa posição, mas não são extremos profundos, eles tendem a ir para dentro", disse.

Medina também foi questionado sobre o não aproveitamento de Gustavo Maia, jogador que atua por esse lado do campo, mas não vem sendo sequer relacionado. "Gustavo vem de uma situação de saúde e agora um contratempo muscular. Não fosse isso, estaria no plantel", explicou, já que o departamento médico não informou nada. O representante do jogador, emprestado junto ao Barcelona, solicitou um encontro com a direção para saber o porquê de o meia-atacante não vir sendo aproveitado.

O Colorado retoma os trabalhos nesta terça-feira já pensando na partida do próximo sábado. E a pressão está do lado vermelho. Na terceira colocação do Gauchão, com a mesma pontuação do São Luiz, o quarto colocado, o Inter precisa vencer. Além disso, está cinco pontos atrás do Grêmio, líder do Estadual. Para isso, Medina terá os retornos de Taison, Wesley Moraes, D'Alessandro e Bruno Méndez, todos preservados diante do Zequinha.