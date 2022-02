Com 'apagão' colorado, São José vira sobre o Inter no Gauchão

Em confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho, o São José levou a melhor no confronto da capital gaúcha e venceu de virada o Inter por 3 a 2. Após abrir o placar com Edenilson, ainda no primeiro tempo, o Colorado levou a virada no segundo tempo com três gols sofridos em um intervalo de 15 minutos.

A reação do Zequinha deu sobrevida na classificação ao clube da Zona Norte. Enquanto o Inter estacionou nos 12 pontos, o São José chegou aos oito e saiu da zona de rebaixamento do Gauchão. Agora, a diferença para o 11º colocado Juventude é de dois pontos.

Os clubes voltam a jogar no próximo final de semana. No sábado (26), pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter enfrenta o Grêmio no primeiro clássico Grenal da temporada, às 19h. Mais cedo, às 16h30min, o São José vai até Ijuí enfrentar o São Luiz.

O jogo

Durante o primeiro tempo, o Inter encontrou a natural dificuldade de se jogar em um gramado sintético como é o caso do Estádio Passo D’Areia. Mesmo assim, os donos da casa não souberam aproveitar e não levaram perigo ao gol de Daniel. Ao final dos 45 minutos, foram 8 finalizações do Inter contra apenas duas do São José.

Depois da dificuldade imposta pelo gramado, o Colorado passou a comandar as ações ofensivas. Foi então que, aos 35 minutos, Matheus Cadorini recebeu dentro da área e chutou rasteiro no canto esquerdo de Fábio. O goleiro fez a defesa num primeiro momento, mas no rebote a bola sobrou para Edenilson que chegou empurrando para abrir o placar na Zona Norte de Porto Alegre.

Ainda antes do final do primeiro tempo, aos 42, o Colorado teve a oportunidade de encaminhar a vitória com Johnny, em uma chance clara de gol defendida por Fábio.

O técnico Paulo Baier promoveu a entrada do atacante Kevin Quejada no lugar de Mazola na volta do intervalo. Já o Inter, voltou com o mesmo time.

O resultado parcial de 1 a 0 em nada servia para o São José. Com a permanência na zona de rebaixamento do Estadual, naturalmente o Zequinha se expôs mais no ataque e na primeira grande oportunidade do time, aos 6 minutos, um chute de Silas que desviou em Cuesta pegou o goleiro Daniel no contra pé e morreu no fundo das redes.

O 1 a 1 no placar equilibrou o clássico da capital gaúcha. O Inter, sem muita criatividade no ataque, não conseguia responder à altura diante de um São José que passou a gostar mais da partida.

Dois cruzamentos na área foram o suficiente para encaminhar a vitória de virada dos donos da casa. Aos 17 minutos, brilha a estrela de Paulo Baier e Kevin Quejada, que entrou no intervalo, manda a bola para as redes após receber um cruzamento de Marcelo, próximo à marca de pênalti. Cinco minutos depois, foi a vez de Cristiano receber outro cruzamento, desta vez de Éverton Bala em cobrança de falta, e ampliar o placar aproveitando uma falha da defesa colorada que deixou o atacante livre na área.

Atrás do placar, Medina foi para o tudo ou nada e promoveu as entradas de Liziero e Maurício. Mas foi a entrada de Caio Vidal, aos 40, que deu sobrevida ao Inter. Ele descontou no placar logo após de entrar. Em bobeada da defesa do São José, a bola sobrou livre e o atacante chutou no contra pé do goleiro Fábio.

No fim, o segundo gol colorado em nada adiantou. Os seis minutos de acréscimos foram de pressão do Inter, mas sem efeito. Na melhor chance, Cadorini recebeu um cruzamento na área e cabeceou nas mãos de Fábio.

Ficha Técnica

São José 3

Fábio; Samuel (Alex Murici), Pablo Ricardo (Jadson), Bruno Jesus e Marcelo Nunes; Tiago Pedra, Crystopher e Silas (Lissandro); Everton Bala, Cristiano (David Luis) e Mazola (Kevin Quejada). Técnico: Paulo Baier.

Inter 2

Daniel; Heitor (Maurício), Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Paulo Victor (Liziero); Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso) e Johnny (Caio Vidal); Edenilson, Boschilia (Palacios) e David; Matheus Cadorini. Técnico: Alexander Medina.

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima.