Roger Machado tem primeiro desafio diante do São Luiz

derrota do Grêmio por 3 a 1 para o União Frederiquense O técnico Roger Machado deve ter se preocupado bastante com o que assistiu em Frederico Westphalen, na quarta-feira (16), na. Mesmo que a equipe tenha ido a campo com um time misto, preservando alguns titulares, o futebol apresentado foi patético, principalmente com falhas defensivas e um meio-campo improdutivo.

Neste sábado (19), às 16h30min, na Arena, o Tricolor recebe o São Luiz, de Ijuí. Será a estreia de Roger no comando da equipe, sete anos após a primeira passagem. Para isso, ele precisa ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Nesta sexta-feira (18), ele tem o primeiro e único treino com o grupo completo para definir a escalação gremista. O trabalho marca ainda o retorno da imprensa ao CT Luiz Carvalho.

Além da invencibilidade, o Grêmio perdeu o volante Thiago Santos para o duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho, depois de receber o terceiro cartão amarelo. Ainda que a partida marque a primeira escalação de Roger à frente do clube, a formação não deve fugir muito da vem sendo utilizada nos últimos jogos.

O novo comandante ainda não terá o colombiano Campaz para este final de semana. O meia-atacante foi reintegrado e trabalhou com os companheiros que não viajaram para o jogo com o União. Quem retorna ao time no sábado é o zagueiro Geromel e o atacante Diego Souza, preservados na quarta-feira. Ferreira e Benítez seguem entregues ao departamento médico.

Roger Machado precisa correr contra o tempo para encontrar uma equipe que mostre solidez defensiva, com um meio-campo que proteja os zagueiros e que ainda municie o ataque. Depois do duelo com o São Luiz, o adversário será o maior rival, no próximo sábado, dia 26, às 19h, no Beira-Rio.

Na próxima semana, o time de transição, que disputou as primeiras duas rodadas do Estadual, terá seu futuro definido. Após o vestibular ao qual foram submetidos, alguns jogadores serão puxados para o grupo principal, enquanto os demais receberão 15 dias de férias. Vagner Mancini já havia chamado alguns atletas, mas Roger deverá fazer uma nova avaliação do elenco.