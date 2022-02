Inter sai na frente, mas cede o empate para o Brasil-Pel, no Beira-Rio

O técnico Alexander Medina fez as trocas pedidas pela torcida do Inter. Nesta quarta-feira (16), o time correspondeu em campo, teve intensidade, marcação alta e bom futebol no primeiro tempo, que foi coroado com um gol de Taison. Só que o rendimento caiu na etapa final, a zaga vazou e o Brasil de Pelotas chegou ao empate. O 1 a 1, válido pela 7ª rodada do Gauchão, diante quase 10 mil pessoas no Beira-Rio acabou sendo frustrante. O resultado acabou frendo a reação colorada que até podia chegar à liderança do Estadual. No próximo domingo, o Colorado vai até o Passo D’Areia para encarar o São José.

A primeira etapa foi toda do Inter. As trocas feitas por Cacique Medina deram mais dinâmica ao time, com Paulo Victror na esquerda, no lugar de Moisés e Maurício no meio, sacando David. Mesmo assim, o Colorado demorou a ameaçar o gol xavante. Só aos 26 minutos, Maurício recebeu de Gabriel, mas chutou por cima.

O Brasil, por sua vez, se limitou à marcação e apostou nos contra-ataques. Aos 28, Paulo Victor, do Xavante, driblou Daniel, mas o goleiro do Inter se recuperou e mandou a bola para fora. Já aos 37, o Colorado voltou ameaçar. O volante Gabriel, estreante como titular, arriscou de longe, forçando o goleiro Marcelo a fazer grande defesa. No rebote, Taison quase marcou, mas o camisa 7 estava impedido.

E de tanto pressionar, os donos da casa abriram o placar aos 43: Paulo Victor, que colocou Moisés no banco, cruzou da esquerda para Taison, que se atirou na bola e mandou para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, Wesley Moraes não retornou e David entrou na equipe. A troca não fez bem ao Colorado que acabou sendo surpreendido pelo time da Zona Sul do Estado. Logo aos seis minutos, Marllon cruzou da direita, a bola passou pela defesa e chegou até Paulo Victor, que antecipou Heitor e cabeceou para deixar tudo igual.

O gol sofrido pelo Colorado desarticulou toda a boa movimentação que o time apresentou na etapa inicial. Aos poucos, o Inter foi se aproximando do campo ofensivo e partiu em busca do segundo gol. Aos 15, David passou a trancos e barrancos pela marcação e serviu Johnny, que, dentro da área, chutou, mas Marcelo salvou o Xavante.

O empate parecia perfeito para o Brasil de Pelotas, que recuou os dez homens no campo de defesa e saia em momentos pontuais. Já o Inter permaneceu no campo do Xavante, mas faltou criatividade para romper a marcação pelotense. Aos 42, D'Ale chutou de fora da área para nova intervenção de Marcelo. Dois minutos depois, Heitor cobrou falta do lado direito da área e Marcelo fez outra boa defesa junto à trave. No final, o empate teve gosto amargo para o Inter e de vitória para o Xavante.

Inter 1 Daniel; Heitor, Kaique Rocha, Cuesta e Paulo Victor (Boschilia); Gabriel (D’Alessandro), Johnny, Edenilson, Taison e Maurício (Caio Vidal); Wesley Moraes (David). Técnico: Alexander Medina.

Brasil-Pel 1 Marcelo; Marcelinho, Rafael Castro, Helerson e Gabriel Araújo; Luiz Menezes (Herisson), Karl, Marllon (Gilberto Alemão), Luizinho e Paulo Victor; Thiago Santos (Luiz Felipe). Técnico: Jerson Testoni.

Árbitro: Rafael Klein.

7º RODADA

QUARTA-FEIRA

São Luiz 1x0 Caxias

União Frederiquense 3x1 Grêmio

Novo Hamburgo 2x0 Guarany-Ba

Inter 1x1 Brasil-Pel

QUINTA-FEIRA

19h

Ypiranga x Aimoré

Juventude x São José