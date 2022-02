Sob o olhar de Roger Machado, Grêmio perde para o União Frederiquense

O técnico Roger Machado não deve ter gostado muito do que viu em Frederico Westphalen. Nesta quarta-feira (16), ele assistiu o Grêmio de Cesar Lopes falhar bastante no setor defensivo e ser derrotado facilmente pelo União Frederiquense por 3 a 1. De quebra, o resultado acabou com a invencibilidade gremista no ano e ainda pode e tirar o Tricolor da liderança do Campeonato Gaúcho. No próximo sábado, esta vez com Roger na beira do gramado, o Grêmio recebe o São Luiz, em Porto Alegre.

A Arena União Frederiquense recebeu um ótimo público para assistir o confronto do time da cidade diante da equipe da Capital. E quem imaginou que os donos da casa apenas se defenderiam diante da formação mista do Grêmio, se enganou. Após um início de jogo truncado, com muitas faltas e pouco futebol, as equipes foram se soltando e fizeram uma primeira etapa bastante movimentada, com os dos times em busca do gol.

E, aos 24 minutos, Grando salvou o Tricolor. Eliomar deu ótima enfiada para Daivison, que finalizou de primeira, mas o goleiro gremista saiu nos pés do atacante e abafou o lance, mandando para escanteio. Mas na cobrança, o União abriu o placar. A bola viajou até a segunda trave e Cleiton cabeceio para o meio da área. Jander deixou a bola quicar e cabeceou encobrindo Grando.

Só que não demorou para o Grêmio buscar o empate. Dois minutos depois, Rildo caiu na área após disputa de bola com Talis e o juiz marcou pênalti. O artilheiro Elias Manoel cobrou e deixou tudo igual.

E a segunda etapa não poderia começar melhor para o União. Logo no segundo minuto de bola rolando, Marquinhos chutou cruzado da esquerda, a zaga gremista parou e Eliomar, no meio da área, se esticou e finalizou de carrinho para colocar a equipe do Interior na frente mais uma vez.

Atrás do marcador, o técnico Cesar Lopes mudou algumas peças, mas o time não correspondeu em campo. E, pior, sofreu mais um. Aos 23, Joãozinho cruzou da esquerda e Laion apareceu na pequena área para marcar o terceiro do União de cabeça. O Grêmio até se lançou ao ataque, mas os donos da casa controlaram a vantagem e esperaram o tempo passar para comemorar o triunfo diante do seu torcedor.

União Frederiquense 3 Marcos; Lessa, Talis, Cleiton e Jander (Iago); Igor Silva, Joãozinho (Buzatto), Eliomar (Menezes), Marquinhos e Laion (Yuri); Davison (Anderson Magrão). Técnico: Daniel Franco.

Grêmio 1 Brenno; Orejuela, Bruno Alves, Rodrigues e Nicolas; Thiago Santos (Lucas Silva), Villasanti (Gabriel Silva), Janderson (Vini Paulista), Bitello e Rildo (Fernando Henrique); Elias Manoel (Churín). Técnico: Cesar Lopes.

Árbitro: Lucas Guimarães Horn.