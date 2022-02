Sob o olhar de Roger Machado, Grêmio encara o Frederiquense

O novo técnico Roger Machado, apresentado nesta terça-feira (15), Após um início de semana frenético, o Grêmio volta a campo nesta quarta-feira (16), às 19h, diante do União Frederiquense, fora de casa.assistirá à partida, válida pela 7ª rodada do Gauchão, em alguma cabine da Arena União Frederiquense.

O treinador para o confronto será Cesar Lopes, do time de transição. Da lista de relacionados, ficaram em Porto Alegre o zagueiro Pedro Geromel e o atacante Diego Souza. Eles serão preservados pelo desgaste de início de temporada. Por outro lado, o treinador terá as voltas do zagueiro Heitor e do atacante Elias, que se recuperaram da Covid-19. Já dois jogadores que vinham sendo titulares com Vagner Mancini estão de fora por até duas semanas. O meia Benítez e o atacante Ferreira sofreram lesões musculares na coxa direita.

Uma possível escalação pode ter Brenno; Orejuela, Bruno Alves, Rodrigues e Nicolas; Thiago Santos, Villasanti, Janderson, Gabriel Silva e Rildo; Elias. Será uma boa oportunidade para os jovens mostrarem serviço ao novo comandante, que na apresentação, prometeu montar um time que represente o torcedor dentro de campo.

"Hoje tenho mais cabelos brancos, uso óculos e tenho muitas vivências de quase sete anos de trajetória. Minhas ideias continuam em constante transformação, mas o futebol, na sua essência, continua o mesmo: construir um time competitivo, mas, que acima de tudo, represente o torcedor dentro de campo", disse o técnico, que volta ao clube após uma passagem em 2016.

Roger falou ainda sobre o convite para tentar salvar o Tricolor da queda no ano passado. "Fui procurado pelo presidente quando saí do Fluminense. Expliquei minhas razões. No momento era uma questão de gestão da minha vida pessoal e não ligada ao cenário em que o clube se encontrava", explicou. "O Grêmio sempre foi minha possibilidade e sempre tive o desejo de voltar. Agora é o momento de reconstrução", completou.