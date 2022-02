Roger Machado é o novo técnico do Grêmio

Grêmio anunciou a já esperada demissão do técnico Vagner Mancini No início da tarde desta segunda-feira (14), a direção do. Nem mesmo a invencibilidade e a liderança do Campeonato Gaúcho asseguraram a permanência do treinador no cargo. Há exatos 14 anos, no mesmo 14 de fevereiro, só que de 2008, Mancini também foi demitido, sem ter perdido nenhum jogo.

Cinco horas depois, o clube anunciou Roger Machado como seu novo comandante. Com contrato até o final do ano, ele retorna com os auxiliares Roberto Ribas e James Freitas, além do analista de desempenho Jussan Anjolin Lara. Quem também chega é Paulo Paixão, como coordenador técnico.

A solução também foi caseira. Seguindo as mesma linha da atual gestão, o nome colhido é o de um ex-atleta do clube e que já trabalhou como técnico. Roger volta à casamata, já que foi o segundo treinador na gestão Romildo Bolzan, ficando no cargo de maio de 2015 a setembro de 2016, precedendo a era vitoriosa de Renato Portaluppi. Muitos falam que Renato só chegou às conquistas porque o time estava muito bem armado por Roger.

Provavelmente, Roger já estará à beira do campo diante do União Frederiquense, nesta quarta-feira, fora de casa. Para esta partida, ele não contará com Benítez e Ferreira. Ambos tiveram um a distensão no musculo da coxa direita e param por um período de 10 a 15 dias.

O empate com o Juventude, no domingo (13), De diferente na troca de Mancini, neste ano, ficaram os resquícios da queda para à Série B. Mesmo assim, a diretoria decidiu pela manutenção da comissão técnica e iniciar a pré-temporada sem mudanças. Um mês depois, veio a decisão de mudar.e as vaias e as palavras hostis a Mancini pesaram na decisão.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica o desligamento do técnico Vagner Mancini e sua comissão técnica, formada pelo auxiliar técnico Regis Angelis; pelo analista de desempenho, Claudio Andrade; e pelo auxiliar de preparação física, Lucas Itaberaba", anunciou a diretoria. "O clube agradece ao profissional pela sua dedicação em sua segunda passagem no comando da equipe e deseja êxito na continuidade da carreira como treinador", diz a nota oficial.

A missão de Mancini, anunciado em outubro de 2021, após a demissão de Luiz Felipe Scolari, era salvar o clube do terceiro rebaixamento em sua história. O que aconteceu já é do conhecimento de todos. Mancini fracassou, ganhou uma sequência de trabalho, mas sucumbiu na primeira manifestação mais forte da torcida.