Após longa espera, Inter anuncia lateral-direito Fabricio Bustos

A espera foi longa, mas o Inter anunciou nesta segunda-feira (14) seu novo lateral-direito. Trata-se do lateral-direito Fabricio Bustos, ex-Independiente, da Argentina. Após resolver algumas pendências financeiras com o seu clube, o jogador de 25 anos assinou contrato de três anos e é esperado nos próximos dias em Porto Alegre. O clube argentino mantém 15% dos direitos econômicos do atleta.

No acerto financeiro do Inter com o Independiente também foi quitada uma dívida pendente ainda pela compra do zagueiro Víctor Cuesta. Ao todo, o Colorado pagará US$ 1,35 milhão (R$ 7 milhões), parcelados em três vezes de US$ 450 mil (R$ 2,35 milhões) ao longo de 2022. Dessa forma, a liberação antecipada de Bustos custou US$ 450 mil. O restante, US$ 900 mil, é a dívida que o Inter tinha pelo negócio envolvendo Cuesta.

Bustos atuou apenas no Independiente em toda sua carreira. Em 2021, ele disputou 57 jogos, marcou dois gols e deu cinco assistências. O também argentino River Plate tinha interesse em contratá-lo, mas o atleta optou por atuar no Brasil.

Enquanto não recebe o novo reforço, Cacique Medina segue em busca do time ideal. Nesta quarta-feira, às 21h30min, no Beira-Rio, o Colorado recebe o Brasil de Pelotas. Para esta partida, a formação da equipe pode ter algumas alterações. No meio-campo, o volante Gabriel, recém-chegado do Corinthians, pode receber uma chance na vaga de Rodrigo Dourado. A dúvida que fica é se Medina manterá o esquema com três zagueiros.