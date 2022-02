Mancini é demitido e não treina mais o Grêmio

Vagner Mancini não é mais técnico do Grêmio. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (14) pelo vice de futebol do clube Dênis Abrahão. O estopim para o desligamento do agora ex-treinador gremista foi ocom o vice-lanterna Juventude, na Arena, pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho.