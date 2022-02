Grêmio apenas empata com o Juventude, mas segue líder do Gauchão

Neste domingo (13), o Grêmio tinha a chance de disparar na liderança do Gauchão. No entanto, o time de Vagner Mancini não conseguiu o equilíbrio diante de um Juventude sem treinador e que ainda não venceu no Estadual. Apoiado por quase 12 mil pessoas, o Tricolor saiu atrás do marcador, não sofreu mais gols por causa do goleiro Brenno e foi empatar apenas nos acréscimos. No final, vaias para o treinador. O 1 a 1 manteve a equipe da Serra na zona de rebaixamento. Agora, o Grêmio tem 14 pontos, três à frente de Ypiranga (2º) e Inter (3º), e do Aimoré (4º), com 10.

A primeira etapa gremista pode ser analisada por duas perspectivas. Do meio para frente, um time propositivo, agudo, buscando o gol a todo momento. Já do meio para trás, uma defesa vulnerável, como alguns jogadores falhos e que não vazou por causa do goleiro Brenno. A primeira grande chance foi dos donos da casa. Logo aos cinco minutos, Ferreira recebeu na esquerda, cortou para o meio e finalizou. Bem colocado, César espalmou.

A resposta do Ju veio aos 14: Diogo Barbosa errou na saída de bola, Ricardo Bueno acionou Capixaba. Ele puxou para o meio, bateu, mas para fora. Aos 26, foi a vez do argentino Benítez, de fora da área, soltar a bomba, assustando César. No lance seguinte, Guilherme Parede respondeu na mesma moeda, mas Brenno espalmou.

O Juventude seguiu criando e ameaçando o gol gremista. Aos 37, Moraes finalizou rasteiro e Brenno salvou mais uma vez. Aos 41, após cruzamento de Moraes, Ricardo Bueno furou em bola, perdendo uma ótima chance. Dois minutos depois, Parede chutou cruzado e Brenno se esticou todo para tirar com a ponta dos dedos. Ameaçado, o Grêmio quase marcou aos 47: Benítez cobrou escanteio, Diego Souza cabeceou forte e a bola explodiu no travessão.

O segundo tempo seguiu bastante movimentado e com o Juventude em cima. Aos dois minutos, Parede ficou com a sobra, após escanteio, e soltou uma bomba paraBrenno mandar para escanteio. Frágil na defesa, o Grêmio quase vazou aos 17: em lance parecido com o anterior, Kelvi pegou o rebote e chutou forte. Brenno saltou e fez uma grande defesa. No rebote, Ricardo Bueno se atrapalhou e perdeu outra oportunidade.

No minuto seguinte, a primeira chance efetiva do Tricolor: Diego Souza fez o pivô e serviu Gabriel Silva. O jovem atacante bateu colocado e o goleiro César se esticou todo para espalmar. Mesmo tentando pressionar, o Grêmio não conseguia chegar. ao gol Enquanto isso, os visitantes apostavam nos contra-ataques e abriram o placar dessa forma. Aos 34, Parede lançou Jadson. Dentro da área, ele tocou para Capixaba, de canhota, mandar para o fundo das redes.

Desesperado, o Grêmio partiu ainda mais para cima. Das arquibancadas, o torcedor começou a hostilizar Vagner Mancini. E, na base da pressão, o Tricolor chegou ao empate. Nos acréscimos, aos 46, Nicolas pegou a sobra e chutou rasteiro e cruzado. A bola cruzou a área e entrou no canto esquerdo, dando números finais ao confronto.

Grêmio 1 Brenno; Orejuela (Rodrigues), Bruno Alves, Geromel e Diogo Barbosa (Nicolas); Thiago Santos, Lucas Silva (Villasanti), Janderson, Benítez (Rildo) e Ferreira (Gabriel Silva); Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini.

Juventude 1 César; Rodrigo Soares, Danilo Boza, William Matheus e Moraes; Élton, Kelvi e Jadson; Guilherme Parede, Capixaba (Hélio) e Ricardo Bueno (Pitta). Técnico: Eduardo Barros (interino).

Árbitro: Daniel Nobre Bins.