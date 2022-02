Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O líder do Campeonato Gaúcho volta a campo neste domingo (13), às 19h, na Arena. Com titulares e força máxima, o Grêmio recebe um Juventude em crise. Ainda sem vencer na competição, o time de Caxias do Sul vem com técnico interino, após a demissão de Jair Ventura. Do lado gremista, a tendência é da manutenção de Benítez no time, até para o argentino ganhar ritmo de jogo. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Vagner Mancini deve manter a mesma base do time titular que vem atuando no Gauchão. A única dúvida é no meio-campo, onde Lucas Silva, Thiago Santos e Villasanti brigam por duas vagas. Mais à frente, Benítez deve sair jogando, com Janderson e Ferreirinha pelas pontas.

O Juventude vem a Porto Alegre precisando pontuar. Ainda sem triunfar no Gauchão, a direção resolveu demitir Jair Ventura, o técnico que salvou o clube do rebaixamento à Série B, em 2021. Em busca de um novo treinador no mercado, o interino Eduardo Barros será o comandante em Porto Alegre.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Brenno; Orejuela, Bruno Alves, Geromel e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva, Janderson, Benítez e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini.

Juventude - César; Rodrigo Soares, Danilo Boza, Odivan e William Matheus; Élton, Jadson e Rodrigo Bassani; Guilherme Parede, Capixaba e Ricardo Bueno. Técnico: Eduardo Barros (interino).

Arbitragem - Daniel Nobre Bins, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Tiago Augusto Diel.

SERVIÇO - GRÊMIO x JUVENTUDE

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Horário: 19h (Brasília) deste domingo (13).

Transmissão: Premier.