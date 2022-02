Caxias x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste sábado (12), às 16h30min, o Estádio Centenário será palco de um bom jogo de futebol pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Vindo de três jogos sem vitória, o Inter de Cacique Medina vai em busca da recuperação diante da boa equipe do Caxias, comanda pelo experiente Rogério Zimmermann. Os dois times estão empatados com oito pontos, com a equipe da Serra ocupando a terceira colocação, à frente do Colorado pelo saldo de gols. A partida terá transmissão da RBS TV, Sportv e Premiere.

Cacique Medina não contará com o lateral-direito Gabriel Mercado. O argentino sentiu dores momentos antes do duelo com o Novo Hamburgo e teve confirmada uma lesão muscular na coxa direita, ficando de fora por pelo menos 10 dias. No mais, a dúvida fica por conta do meio-campo. Quem serão os dois volantes escalados pelo técnico uruguaio. Quem pode fazer sua estreia é Gabriel, vindo do Corinthians. Anunciado nesta quinta-feira (10), o volante já teve o nome publicado no BID e viajou com o grupo para Caxias do Sul.

Do lado Grená, Zimmermann deve ter força máxima diante do time da Capital. Depois de ser derrotado na estreia do Estadual para a equipe de transição do Grêmio, o Caxias não perdeu mais. Conquistou oito pontos em 12, e só não venceu o Guarany, em Bagé, pois sofreu o empate nos minutos finais.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Caxias - André Lucas; Marcelo, Rafael Dumas, Thiago Sales e Jonathan; Amaral, Davi Lopes, França, Diogo Sodré e Matheuzinho; Batista. Técnico: Rogério Zimmermann.

Inter - Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Liziero (Lindoso), Edenilson, Taison e David; Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina.

Arbitragem - Roger Goulart, auxiliado por Andre da Silva Bitencourt e Otavio Legramanti.

SERVIÇO - CAXIAS x INTER

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Horário: 16h30min (Brasília) deste sábado (12).

Transmissão: RBS TV, Sportv e Premier.