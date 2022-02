Gauchão: Contestado e vaiado, Inter visita o Caxias neste sábado

acabaram vaiados no Beira-Rio, na noite de quarta-feira (9), após empate em 1 a 1 com o Novo Hamburgo. O início da temporada 2022 do Inter não tem sido nada boa. As duas primeiras vitórias no Gauchão trouxeram parcial tranquilidade. Entretanto, os comandados de Alexander Medina não vencem há três jogos eJá neste sábado (12), às 16h30min, o Colorado tem a chance de voltar a vencer, mas precisará passar pela boa equipe do Caxias, no Centenário.

A tendência é de uma repetição de time, porém, Cacique Medina poderá, ainda, fazer alguns testes, afinal, o Estadual é a oportunidade para isso. A parceria entre Liziero e Dourado no meio-campo parece não ter dado certo. Então, o setor deve ter mudanças. Nesta quinta-feira, a direção anunciou a chegada de mais um volante: Gabriel, ex-Corinthians, que assinou contrato até dezembro de 2023.

Sem espaço no time paulista, Gabriel chega ao Beira-Rio para brigar pela titularidade. Oriundo da base do Botafogo, o jogador de 29 anos atuou também pelo Palmeiras. Gabriel aguarda ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ter sua situação regularizada.

Os próximos dois reforços a serem anunciados devem ser o lateral-direito argentino Fabrício Busto, do Independente, e o volante Bruno Gomes, do Vasco. Nesta quinta, o clube carioca já anunciou Zé Gabriel, que estava fora dos planos de Medina.

Por outro lado, a direção do Inter oficializou a saída de Élio Carravetta. Funcionário do clube desde 1996, o professor, como era chamado, desempenhou várias funções, tendo como destaque a atuação na preparação física, gestão e performance. No total, foram 25 anos de serviços no clube.

Sem Carravetta, o departamento tem ainda Alexis Olariaga e Richard González, como preparadores físicos, trazidos por Medina, além de João Goulart, auxiliar da preparação e membro da comissão permanente.