Inter fica no empate com o Novo Hamburgo e sai vaiado do Beira-Rio

O Inter não passou de um empate em 1 a 1 com o Novo Hamburgo, nesta quarta-feira (9), pela 5ª rodada do Gauchão. O time apresentou pouco futebol e não teve forças para se impor diante do clube do Vale do Sinos. No final, o resultado gerou protestos das arquibancadas, com a torcida vaiando a equipe, o que já havia ocorrido no intervalo. Nos últimos nove pontos disputados, foram apenas dois conquistados. O próximo jogo do Inter é sábado, diante do Caxias, na Serra.

O primeiro tempo com os titulares em campo foi mais uma atuação sofrível, desta vez, no Beira-Rio. Cacique Medina não inventou na escalação. Apenas sacou Boschilia e colocou Liziero ao lado de Dourado e Edenilson. Mesmo assim, o Colorado apresentou as mesmas carências de criação no meio-campo.

Embora tenha sido bastante acionado para distribuir as jogadas, Liziero não tinha com quem jogar e pouco fez. Com lentidão e sem aproximação, o Colorado não conseguiu furar a retranca imposta pelo Novo Hamburgo. A melhor jogada em toda etapa inicial saiu aos 29 minutos: Liziero encontrou David, que passou pela marcação e bateu para boa defesa do goleiro Lucas Maticoli. O clima ficou ainda pior com as vaias vindas das arquibancadas ao final da etapa inicial.

O segundo tempo começou ainda pior. Desencontrado, o time de Medina passou a ter jogadores perseguidos pelos torcedores. Moisés e Heitor foram os escolhidos. E as coisas ficaram ainda mais delicadas, aos nove minutos: Higor passou por Heitor e cruzou. Alemão fez o pivô e ajeitou a bola para Michel Renner bater no canto esquerdo de Daniel e abrir o marcador.

O murmurinho aumentou na arquibancada, mas foi logo trocado pelo grito de apoio. Aos 20, Wesley Moraes saiu da área, chamou a marcação e tocou para Boschilia. Ele invadiu a área pela esquerda e recuou para Taison dominar e bater forte de direita, deixando tudo igual.

Só que o Nóia seguiu ameaçando os donos da casa. Aos 30, Alemão fez boa jogada, se livrou de Cuesta e finalizou para defesa de Daniel. A resposta colorado veio com Taison, aos 34: Boschilia bateu escanteio na área e o camisa 7 dominou e bateu colocado, mas para fora.

Já nos acréscimos, D’Ale, que havia entrado há pouco, cobrou falta frontal e forçou Maticoli a fazer grande defesa. Sem tempo para mais nada, restou ao Colorado somar apenas um ponto e receber mais vaias da torcida.

Inter 1 Daniel; Heitor (Maurício), Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Liziero (Boschilia), Edenilson (D’Alessandro), Taison e David (Caio Vidal); Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina.

Novo Hamburgo 1 Lucas Maticoli; Léo, Micael, Islan e Higor; Kaio César (Ednei), Felipe Guedes e Alex Nagib (Welton Heleno); Michel Renner (Júnior Timbó), Bustamante (Jeffinho) e Alexandre Alemão (Da Silva). Técnico: Ben Hur Pereira.

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho.