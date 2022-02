De virada, Grêmio bate o Aimoré por 2 a 1 e segue líder do Gauchão

O Grêmio não teve vida fácil diante do Aimoré, nesta quarta-feira (9), pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com uma equipe formada por reservas, o Tricolor saiu atrás do marcador e precisou recorrer aos titulares na etapa final para virar o marcador e vencer o Índio Capilé por 2 a 1, no Cristo Rei. O resultado mantém a equipe na liderança isolada do Estadual, agora, com 13 pontos.

Mesmo com uma formação reserva, o jovem time armado pelo técnico Vagner Mancini mostrou bom entrosamento. A principal novidade na escalação foi a presença de Benítez entre os titulares. E foi dos pés do argentino a assistência para primeira chegada dos visitantes. Aos nove minutos, Nicolas tocou para Benítez na esquerda. Ele dominou e enfiou na área para Rildo finalizar e Volpi fazer boa defesa. Aos 20, o argentino arriscou de fora da área, mas o goleiro do Aimoré caiu e ficou com a bola, sem dar rebote.

Só que aos poucos, os donos da casa começaram a trocar passes e se aproximar da área tricolor. Aos 24, Brenno saiu errado e entregou a bola nos pés de Wesley Pacheco, mas o centroavante se atrapalhou e parou na marcação de Gustavo Marins. Aos 34, o Índio Capilé chegou com perigo na bola parada: Adriano Klein cobrou falta frontal e a bola passou por cima. Já, nos acréscimos, a grande chance da etapa inicial foi do Aimoré. Wesley tirou a bola de Fernando Henrique e acionou Wellington Reis, na direita. O volante invadiu a área e chutou forte, mas a bola ficou na rede, pelo lado de fora.

No intervalo, Mancini promoveu duas trocas no Grêmio: colocou Ferreirinha e o zagueiro Bruno Gomes, sacando o lateral Lucas Kawan e o atacante Rildo. Só que quem seguiu melhor no jogo foi o Aimoré, prova disso que abriu o placar aos 14 minutos: Raphael Soares escapou pela esquerda e cruzou até Wesley Pacheco. O centroavante deu um carrinho na bola, na pequena área, e meteu no ângulo.

Atrás do marcador, Mancini colocou mais titulares em campo, chamando Janderson e Diego Souza. E, desta vez, as trocas deram mais movimentação e o Tricolor passou mais tempo no campo de ataque, chegando ao empate aos 34: Benítez tocou para Nicolas, na esquerda. O lateral cruzou e Villasanti chegou cabeceando para o fundo da rede.

E quando tudo parecia se encaminhar para um empate, aos 41, o zagueiro Rodrigues, colocado na lateral-direita no segundo tempo, recebeu passe de Nicolas, dominou e chutou para virar o marcador e definir o resultado em São Leopoldo.

Aimoré 1 Fabian Volpi; Bruno Ferreira, Henrique, Darlan e Raphael Soares; Wellington Reis, Mardley (Paulinho Dias), Wagner e Adriano (Sassá); Vinícius Baiano (Luís Soares) e Wesley Pacheco (Marco Antônio). Técnico: Rafael Lacerda.

Grêmio 2 Brenno; Lucas Kawan (Ferreira), Rodrigues (Víctor Bobsin), Gustavo Marins e Nicolas; Fernando Henrique, Villasanti, Gabriel Silva (Janderson), Benítez e Rildo (Bruno Gomes); Churín (Diego Souza). Técnico: Vagner Mancini.

Árbitro: Roger Goulart.