Grêmio visita o Aimoré para seguir na liderança do Gauchão

O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira (9) para se manter na liderança do Campeonato Gaúcho. Às 21h30min, no estádio Cristo Rei, o Tricolor encara o Aimoré. Dando sequência ao planejamento adotado pela comissão técnica, Vagner Mancini comandará uma equipe reserva em São Leopoldo.

O confronto válido pela 5ª rodada do Estadual será uma ótima oportunidade para o meia Benítez mostrar serviço para o comandante. Após entrar por alguns minutos na vitória sobre o Guarany, de Bagé, por 2 a 0, na Arena, o argentino deve iniciar entre os titulares.

Mancini conta ainda com o retorno de três jogadores do grupo de transição, já incorporados ao principal, que voltam a ficar à disposição depois de negativar para a Covid-19. O meia Pedro Lucas, o atacante Elias e o zagueiro Heitor foram contaminados e perderam alguns dias de treino. Com isso, eles devem iniciar como opção no banco de reservas.

Dessa forma, Mancini observará nomes que não tiveram chances nas primeiras duas rodadas, quando a transição foi escalada. Um deles é o lateral-direito Lucas Kawan, que pode fazer sua estreia entre os titulares. Outro que irá a campo pela primeira vez na temporada é o goleiro Brenno, seguindo o revezamento com Gabriel Grando. Uma possível formação para esta quarta-feira tem Brenno; Lucas Kawan, Rodrigues, Rodrigo Marins e Nicolas; Fernando Henrique, Villasanti, Gabriel Silva, Benítez e Rildo; Diego Churín.

Nesta terça-feira, foi confirmado o empréstimo do lateral-esquerdo Guilherme Guedes para a Chapecoense, que assim como o Grêmio também disputará a Série B neste ano. Outra jovem promessa que irá respirar novos ares em 2022 é Gui Azevedo. O atacante de 20 anos também irá para Santa Catarina, mas para o Criciúma, que também estará na segunda divisão nacional.