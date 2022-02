Taison volta a treinar e deve reforçar o Inter contra o Novo Hamburgo nesta quarta-feira

. No entanto, o período de testes está aberto para o técnico Alexander Medina. A derrota por 3 a 1 no Colosso da Lagoa, no sábado (5), poderia ter sido até mais elástica se não fosse mais uma boa atuação do goleiro Daniel. Para esta quarta-feira (9), às 21h30min, no Beira-Rio, diante do Novo Hamburgo, o treinador uruguaio deve ter o retorno de Taison ao time. Além dele, o volante Johnny também está de volta.