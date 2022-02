Aimoré x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Grêmio vai até São Leopoldo enfrentar o Aimoré nesta quarta-feira (9), a partir das 20h30min Ainda sem perder na competição, o, no Estádio Cristo Rei. O jogo é válido pela 5ª rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Os canais fechados SporTV e Premiere anunciaram a transmissão do duelo.

Junto com o Novo Hamburgo, rival do Inter na rodada, o time de Vagner Mancini ainda não sabe o que é perder no Gauchão. São 3 vitórias e um empate nas quatro partidas disputadas. O Tricolor é o líder isolado com 10 pontos. Vale lembrar que o único empate aconteceu quando a equipe de transição gremista esteve em campo. O grupo principal vem de duas vitórias nas duas partidas que disputou, no entanto, diante do Aimoré, Mancini vai escalar um time alternativo formado por jogadores que não atuaram na vitória sobre o Guarany de Bagé.

Já o Aimoré aparece na briga por uma das quatro vagas para as semifinais. O Índio Capilé soma 7 pontos e ocupa a 4ª posição. Um dado que chama atenção na campanha do Aimoré é o fato do clube ainda não ter vencido em casa, onde disputou duas partidas e saiu com um empate diante do Brasil de Pelotas, na 1ª rodada, e derrotado pelo Caxias, na 3ª rodada. As duas vitórias foram conquistadas longe dos seus domínios, diante de Guarany (Bagé) e São José (Porto Alegre).

No último confronto entre os dois times, pelo Gauchão 2021, o Tricolor derrotou o Índio Capilé por 2 a 0, na Arena do Grêmio.

Prováveis Escalações

Aimoré: Fabian Volpi; Bruno Ferreira, Natã, Darlan e Raphael Soares; Wellington Reis, Mardley, Paulinho Dias e Wagner; Vinícius Baiano e Wesley Pacheco. Técnico: Rafael Lacerda.

Grêmio: Brenno; Lucas Kawan,Rodrigues, Gustavo Marins e Nicolas; Fernando Henrique, Villasanti, Gabriel Silva, Benítez e Rildo; Elias. Técnico: Vagner Mancini.

Informações de Aimoré x Grêmio

Local: Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo

Horário: 20h30min (de Brasília) desta quarta-feira (9)

Árbitro: Roger Goulart

Transmissão: SporTV e Premiere