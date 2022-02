Jogando com titulares, Grêmio vence Guarany-BA e assume a liderança

A tendência para a temporada 2022 é que o Grêmio encare equipes quase sempre fechadas, em especial nas disputas sempre complicadas da Série B. Talvez dê para dizer, então, que o Tricolor teve neste domingo (6) um teste importante, diante da defesa fechada do Guarany-BA - e teve sucesso na empreitada, mesmo sem uma grande atuação. Jogando com os titulares pela segunda vez na temporada, a equipe da Capital venceu com tranquilidade, na Arena, por 2 a 0 - resultado que coloca o Grêmio como líder isolado do Campeonato Gaúcho, com 10 pontos. A equipe de Bagé, por sua vez, segue na última posição, única que não somou nenhum ponto até aqui.

O Guarany-BA foi a campo com um esquema bastante defensivo, com uma linha defensiva de cinco e dois volantes na frente da linha de zagueiros. Se o time da Campanha pretendia segurar o placar zerado ao máximo, acabou fracassando antes dos 2 minutos. E por um erro da própria defesa. Em levantamento na área, o goleiro Otávio saiu, o lateral esquerdo Vavá recuou de cabeça, e a bola se dirigiu lentamente para o gol vazio. Janderson, que não tem nada com isso, adiantou-se e empurrou para as redes.

O gol sofrido não mudou muito a postura do time visitante, que seguiu todo dentro do próprio campo. O Grêmio, por sua vez, adotou um jogo de paciência, trocando passes na espera de uma brecha no ferrolho adversário. Aos 20 minutos, em saída errada de Otávio, a bola acabou chegando para Lucas Silva, que chutou de longe e acertou a trave. Cerca de dez minutos depois, Campaz teve que sair, acusando uma lesão no joelho – cedendo espaço para Benítez, que fez sua estreia com a tricolor. Ao fim da primeira etapa, o treinador Vagner Mancini reclamou bastante de um suposto excesso nas faltas por parte do Guarany-BA.

Embora dominando as ações, o Tricolor errava passes e não conseguia chegar com volume à frente no começo da segunda etapa. Tentando mudar o quadro, Mancini mudou a dupla de volantes, colocando em campo Villasanti e Fernando Henrique. O resultado foi imediato: no primeiro lance após a troca, aos 14 minutos, Fernando Henrique acionou Diego Souza, que se impôs à marcação e chutou na saída de Otávio para ampliar.

Sem alternativa, o Guarany-BA chegou a tentar abrir um pouco mais o time, mas não conseguiu criar nenhuma ameaça real a Gabriel Grando. Enquanto isso, o Grêmio jogava de forma relaxada, sem forçar o ritmo além do necessário. Ferreira fez uma jogada individual de alto nível aos 34 minutos, mas errou na tentativa de concluir por cobertura. Talvez a torcida gremista tivesse preferido um pouco mais de ímpeto nos minutos finais, mas nada que colocasse em risco a vitória e a liderança no Gauchão.

GRÊMIO (2) - Gabriel Grando; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Villasanti), Lucas Silva (Fernando Henrique), Janderson (Gabriel Silva), Campaz (Benítez) e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini.

GUARANY-BA (0) - Otávio; Raphinha, Léo Kanu, Wagner Freitas, Diego Macedo (Gustavo Sapeka) e Vavá; David, Rafael Carrilho (Robert William) e Lucas Hulk (Marcos Paulo); Wallan Juan (Leandro Canhoto) e Jarro (Roger Bastos). Técnico: Cristian de Souza.

Árbitro: Rodrigo Brand da Silva.