Cacique Medina conhece primeira derrota como técnico do Inter

O Ypiranga, de Erechim, derrotou o Internacional, de Porto Alegre, pelo placar de 3x1. Assim, Alexander ‘Cacique’ Medina conhece a primeira derrota à frente do comando técnico do colorado. Com o resultado, o Inter deixou a liderança do Campeonato Gaúcho.

A partida foi de alta intensidade do início ao fim. Neste sábado (5), os titulares do Inter voltaram a campo, que até começou agredindo. Logo aos 9 minutos, Edenilson, que carregou a faixa de capitão, desperdiçou um pênalti. Mas quem abriu o placar foi o Ypiranga, com um bonito gol de Lorran. O Inter chegou ao empate no último lance do primeiro tempo, com o zagueiro Bruno Méndez.

O atacante Erick, da equipe de Erechim, voltou com tudo para o segundo tempo. Ele marcou dois gols seguidos, aos 6 e aos 7 minutos da etapa complementar.

O esquema testado por Medina, que pela primeira vez escalou um meio-campo mais marcador, com Rodrigo Dourado, Liziero e Edenílson, não funcionou. Justamente quando o ainda novo técnico do Inter implementou um esquema tático mais defensivo foi quando sua equipe foi mais vazada. Na entrevista coletiva após a partida, o treinador uruguaio avaliou que "faltou futebol" ao Internacional.

Um destaque negativo do lado colorado foi o lateral-direito Heitor, que falhou nos três gols do Ypiranga e deixou a partida sob vaias. Por outro lado, o goleiro Daniel teve uma excelente atuação e evitou que o colorado fosse goleado em Erechim.

Ypiranga: Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Marcão e Diego Porfírio; Lorran, Falcão e Luiz Felipe; Rodrigo Carioca, Matheus Santos e Erick.

Inter: Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Liziero e Edenilson. Boschilia, Caio Vidal e David.