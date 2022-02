Bia Haddad Maia se prepara para novo giro no circuito da WTA

De volta ao Brasil após o vice na chave de duplas femininas do Aberto da Austrália ao lado da cazaque Anna Danilina, Beatriz Haddad Maia fez um balanço da sua campanha no Grand Slam disputado em Melbourne, mostrou o troféu histórico para o país e falou sobre os seus próximos passos e objetivos na temporada.

"Saímos da final e eu fui direto para o aeroporto. Fiz dois voos muito longos, mas eu estava num momento tão feliz que foi até legal passar 15 horas no avião (risos). Cheguei aqui no Brasil e jantei com a minha família, para comemorar. Descansei dois dias, já voltei a treinar, mas terça (8) já viajo para outra competição. Não dá para parar muito o corpo", contou Bia.

A brasileira comentou ainda sobre a repercussão da campanha australiana. "O mais interessante na volta foi ver o alcance que a final teve por aqui. De lá, tão longe, na nossa rotina, não dava para perceber. Mas para mim, o importante, é que o tênis tenha cada vez mais alcance, mas por dentro continuo a mesma", disse a tenista, que está treinando em Barueri (SP) e se tornou apenas a terceira brasileira a alcançar a final de um Grand Slam, ao lado de Maria Esther Bueno e Claudia Monteiro.

Desde o seu retorno ao circuito em setembro de 2020, com ranking zerado, Bia Haddad foi disputando torneios menores e subindo no ranking. A brasileira foi campeã em nove torneios entre os níveis W15, W25 e W60 e voltou a disputar uma chave principal de Grand Slam neste ano, na Austrália, após quase três anos.

Com o tênis feminino em alta, especialmente após a medalha de bronze em Tóquio 2020 conquistada por Luisa Stefani e Laura Pigossi, a paulistana disse estar honrada em poder continuar deixando a modalidade em evidência.

"É muito especial poder divulgar o tênis feminino. Sempre tento ser o mais sincera possível e falar de tudo que passo por aí. Quando a gente está no topo, sempre tem muita gente, muitos amigos, todo mundo aparece, sabe? Mas quando estamos em momentos difíceis, de muitas derrotas, aparecem críticas e tudo mais. Então estar num momento como esse, podendo representar as mulheres, me mostra que estou no caminho certo, que sou muito profissional e que tenho esse privilégio de fazer o que amo", lembrou.

Na próxima terça-feira, Bia Haddad partirá para os Emirados Árabes Unidos, onde disputará o WTA 500 de Dubai. Depois, a brasileira tem no calendário o WTA 1000 de Doha (Catar), o WTA 250 de Monterrey (México), os WTA 1000 de Indian Wells e Miami (ambos nos Estados Unidos) e o WTA 250 de Bogotá (Colômbia). Já nas duplas, voltará a se reunir com Danilina em Doha, Indian Wells e Miami.