Jean Pyerre tem tumor no testículo diagnosticado na Turquia

Nesta quinta-feira (3), o meia-atacante Jean Pyerre voltou a ser pauta no Grêmio, após ser noticiado o surgimento de um tumor benigno em um testículo do jogador. A doença foi descoberta durante a realização de exames no novo clube, o Giresunspor, da Turquia. Em uma live em seu Instagram, ele agradeceu o apoio de todos e disse que a informação assusta, mas que tudo ficará bem.

O jogador de 23 anos demonstrou tranquilidade e confiança em relação ao momento que está passando e o início do tratamento. “Estou bem. Não tem nada demais. Claro que a palavra assusta, pega de surpresa. Eu fui pego de surpresa. É uma situação delicada. Me desejaram força, falaram muitas coisas, mas só tenho a agradecer a todos. Vou cuidar um pouco de mim e focar na minha saúde para estar de volta o mais rápido possível. Obrigado pelo carinho”, disse JP.

Jean Pyerre avisou que retornará ao Brasil para fazer a cirurgia em Porto Alegre, com médicos de sua confiança. Os próximos passos em relação ao seu futuro na Turquia estão sendo debatidos com o clube que o jogador tem contrato pelos próximos 15 meses.

De acordo com a imprensa turca, não está fora de cogitação o cancelamento do contrato de empréstimo. Para atuar na Turquia, Jean Pyerre teve seu vínculo com o Grêmio estendido até 2024.