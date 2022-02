Gauchão: Inter viaja com força máxima para encarar o Ypiranga em Erechim

Após o empate sem gols com o São Luiz, em Ijuí, na quarta-feira (2), O Inter segue o processo de rodagem de seu grupo para observação, porém com preservação física dos jogadores neste início de temporada.com a equipe reserva, o técnico Cacique Medina prepara força máxima para encarar o Ypiranga, neste sábado (5), às 16h30min, em Erechim, pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Como o elenco colorado terá o segundo longo deslocamento seguido pelo Estado, a direção preparou uma viagem de avião para o grupo nesta sexta-feira. Como o time titular foi preservado e nem viajou a Ijuí, Medina retornará com os titulares. A provável formação no Colosso da Lagoa deve ter Daniel; Heitor; Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Boschilia, Taison e Maurício; Wesley Moraes.

Nesta quinta-feira, o time sub-20 do Inter desembarcou em Quito, no Equador, para a disputa da Libertadores da América da categoria. A estreia na competição será neste domingo, às 17h, diante da LDU-EQU. O torcedor pode acompanhar a partida através do Facebook da Conmebol e do próprio Inter. Além dos equatorianos, nesta fase de grupos o Colorado enfrentará os colombianos do Millonarios e os uruguaios do Peñarol.

Em relação ao time que conquistou o Brasileirão do ano passado, o técnico João Miguel não contará com quatro atletas que foram chamados para o plantel principal: Thauan Lara, Nicolas, Matheus Cadorini e Tiago. Entretanto, Matheus Dias, que entrou no empate sem gols o São Luiz pelo Gauchão, e o goleiro Anthony foram convocados do time de cima para se juntar ao grupo que já está no Equador.