Reservas do Inter não saem do 0 a 0 com o São Luiz

O Inter foi até Ijuí com um time repleto de jovens para enfrentar o São Luiz e saiu de lá com o empate em 0 a 0, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com o empate e o ponto somado, o Colorado chegou a 7 pontos e segue na liderança do Gauchão - empatado com o Grêmio em pontos, mas com saldo melhor. Já o Alvirrubro aparece na 7ª colocação com 4 pontos.

O jogo

O primeiro tempo entre as duas equipes foi de certo domínio colorado, mas ambos os times tiveram boas chances para abrir o placar. Na melhor oportunidade colorada, aos 11, Heitor cobrou escanteio e Kaique Rocha cabeceou rente a trave do São Luiz. Sete minutos depois, aos 18, foi a vez de Maurício desperdiçar a chance de gol. Ele recebeu livre de Paulo Victor, na entrada da área, mas pegou mal na bola e mandou por cima do gol de Renan Rocha.

A resposta dos donos da casa veio aos 26, em cobrança de falta do meia Jean Dias. No lance, o jogador do São Luiz obrigou o goleiro Keiller a fazer bela defesa e salvar o Inter de sofrer o primeiro gol. Em seguida, aos 32, novamente o Colorado teve a chance de abrir o placar num cruzamento para a área que resultou numa finalização bloqueada de Matheus Cadorini.

A parte final do primeiro tempo foi sem grande criatividade de ambos os lados e 45 minutos iniciais terminaram empatados.

Na volta do intervalo, ambos os técnicos mantiveram os mesmos times que começaram a partida. O Inter, liderado por D'Alessandro, seguiu com a mesma postura pressionando a saída de bola do São Luiz. Numa escapada do argentino, aos 12, ele encontrou Paulo Victor pela esquerda e o lateral passou para Maurício, que entrou na área chutando em cima do goleiro Renan Rocha – ele espalmou e mandou para escanteio. No tiro de canto, novamente o Inter obrigou o goleiro a fazer boa defesa após a bola sobrar com Kaique Rocha e o zagueiro finalizar dentro da área.

Até então o São Luiz não conseguia levar perigo ao gol defendido por Keiller. Na primeira grande oportunidade do alvirrubro, aos 29, Lucas Carvalho recebeu livre na entrada da área e chutou por cima do gol. Os donos da casa até se empolgaram com a chegada ao ataque, e passaram a pressionar mais o Colorado, mas sem grande efetividade. No final da partida, as duas equipes pareciam estar satisfeitas com o placar parcial e o jogo seguiu morno até o apito final.

Agora o elenco colorado volta a Porto Alegre e ainda nesta semana viaja para Erechim, onde enfrenta o Ypiranga, no próximo sábado (5), às 16h30min. Já o São Luiz vai até Novo Hamburgo jogar contra o Noia, no domingo (6), às 19h.

Ficha técnica

São Luiz 0

Renan Rocha; Lucas Carvalho (Mizael), João Marcus (Rodrigo Milanez), Willian Goiano e Márcio Goiano; Régis (Jeferson Prill), Jean Dias, Paulinho Santos (Germano) e João Vieira; Juba (Paulinho Simionato) e Ariel. Técnico: Paulo H. Marques

Inter 0

Keiller; Heitor, Gabriel Mercado, Kaique Rocha e Paulo Victor; Lindoso (Gustavo Maia), Johnny, Maurício (Lucas Ramos), Caio Vidal e D'Alessandro (Matheus Dias); Matheus Cadorini (Nicolas). Técnico: Alexander Medina

Árbitro: Anderson Daronco