A agenda dos brasileiros nos Jogos de Inverno de Pequim 2022

De 2 a 20 de fevereiro são realizados os Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim, na China. A delegação brasileira conta com 11 atletas, que estarão presentes em cinco modalidades. As disputas no país asiático acontecerão nas noites, madrugadas e manhãs do Brasil, com transmissão da TV Globo, do SporTV e do site Olympics.com.