Barrichello anuncia filho Dudu como parceiro da Corrida de Duplas da Stock Car

Rubens Barrichello anunciou quem será o seu parceiro na Corrida de Duplas, primeira prova da Stock Car na temporada 2022: seu filho Dudu. No próximo dia 13, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, o jovem piloto vai dividir o volante do carro de número 111 da equipe Full Time com seu pai, além de marcar mais uma vez presença na maior categoria do automobilismo brasileiro.

A Corrida de Duplas foi realizada pela última vez em 2018 e retornaria em 2020, mas foi adiada e, posteriormente, cancelada por decorrência da pandemia do novo coronavírus. Na última semana, a Vicar, promotora da Stock Car, anunciou que, em decorrência do aumento de casos de covid-19, irá realizar a prova com portões fechados para o público.

Dudu fez a sua estreia na Stock Car em 2021, na etapa de Cascavel (PR). Depois disso, também participou das corridas no anel externo de Curitiba. Em suas redes sociais, ele agradeceu ao pai Rubens Barrichello e a equipe por mais uma chance de correr na categoria.

"Não sei nem como começar isso. Como um filho, você sempre escuta seu pai dizer que você é bom, mas nunca se sabe o quanto ele realmente acha você bom em algo. O tempo passa muito rápido e as coisas mudam depressa", escreveu Dudu.

"Tendo dito isso, venho com muito orgulho anunciar que eu vou dividir o carro com meu pai na Corrida de Duplas da Stock Car! Não consigo explicar o quão feliz eu estou de poder fazer parte disso. Vou dar tudo de mim e também aproveitar demais a oportunidade que me foi dada", completou.