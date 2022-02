Inter preserva titulares e leva time reserva para Ijuí

Deivison Ávila

O Inter terá um time reserva diante do São Luiz, nesta quarta-feira (2), às 19h, em Ijuí. Pensando na preservação física dos atletas, devido às longas viagens ao Interior do Estado, o técnico Cacique Medina preservará os titulares. A exceção deve ser o goleiro Daniel, que viajou com os companheiros à região Noroeste. Após a viagem de quase 800 quilômetro a Ijuí, o Colorado volta a viajar no sábado, quando enfrentará o Ypiranga, desta vez, em Erechim. Serão outros 750 quilômetros.