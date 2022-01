Zenit-RUS aumenta a proposta e Yuri Alberto não joga mais pelo Inter

O Inter confirmou neste domingo (30) a venda do centroavante Yuri Alberto para o Zenit, da Rússia. Os valores da transferência giram em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 149,6 milhões pela cotação atual). O Colorado era dono de 75% dos direitos econômicos do jogador, e vai receber cerca de R$ 112,2 milhões.

Com isso, o centroavante de 20 anos se tornou a maior venda da história do Inter, superando os R$ 79,2 milhões pagos pelo Chelsea para contratar o meia Oscar em 2012. A transferência foi confirmada pelo próprio presidente Alessandro Barcellos em um vídeo publicado nas redes sociais do clube.

“Hoje concluímos o processo de transferência deste atleta [Yuri Alberto] para o clube russo. Desde quarta-feira, quando anunciamos sua ida para realizar exames médicos e complementação de documentação, fatos importantes aconteceram e reabriram o processo de negociação. A iniciar pelo interesse do Zenit em contar imediatamente com Yuri Alberto. Nesse aspecto, o Inter conclui hoje a venda de Yuri Alberto por um percentual de 25% a mais do que tínhamos acertado na quarta-feira e com isso o liberamos para apresentação imediata ao clube russo. É a maior negociação da história do Inter”, afirmou.

O valor pago pelos russos é 5 milhões de euros a mais que a proposta inicial aceita pela direção colorada. Isso porque o Zenit aumentou a oferta em 25% para poder contar imediatamente com o jogador.

Yuri Alberto já havia sido liberado pelo Inter para viajar ao país europeu para realizar exames médicos no clube russo, mas diferente do previsto, ele não voltará mais para o Brasil e não atua mais pelo Colorado. Sendo assim, sua despedida com a camisa do Inter foi na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, na última quarta-feira (26) – ele, inclusive, chegou a marcar um dos gols.

No Inter desde agosto de 2020, Yuri Alberto assinou um contrato de cinco anos com o Zenit. Pelo Colorado foram 85 partidas disputadas, 31 gols marcados e 6 assistências. Com a venda do centroavante, a direção colorada deve voltar ao mercado na busca de uma reposição ao jogador. Atualmente, o técnico Cacique Medina conta com Wesley Moraes e Matheus Cadorini como possíveis substitutos.